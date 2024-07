O cardeal Parolin visita a paróquia greco-católica de São Miguel em Odessa

Ucrânia, auxiliar de Kharkiv: Parolin em Odessa, prêmio a uma cidade heroica

Dom Jan Sobiło fala da presença do cardeal secretário de Estado no país do Leste Europeu: demonstra os esforços contínuos da Santa Sé para alcançar uma paz justa. Há dois anos e meio vivemos numa Via-Sacra.

Beata Zajaczkowska – Vatican News A visita do cardeal Pietro Parolin à Ucrânia demonstra que o país ainda está no coração do Santo Padre e que os esforços diplomáticos da Santa Sé para alcançar uma paz justa continuam sem cessar. Foi o que disse o bispo auxiliar de Kharkiv, dom Jan Sobiło, recordando que o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, esteve duas vezes na Ucrânia na última década. O bispo lembrou que o purpurado iniciou a campanha "Papa pela Ucrânia", em prol dos mais afetados pelo ataque a Donetsk e Luhansk. Ouça e compartilhe "Não devemos esquecer que a guerra na Ucrânia continua desde 2014" - disse o bispo de Zaporizhzhia, acrescentando que os últimos dois anos e meio foram "uma verdadeira Via-Sacra pela qual todo o povo ucraniano está percorrendo". Ele apontou dois momentos distintos da visita de cinco dias do cardeal Parolin: a visita a Odessa e a oração em Berdychiv. Leia também 20/07/2024 Parolin em Odessa: compartilho a dor que sentem por essa terrível guerra Ao fazer uma parada na cidade portuária ao sul da Ucrânia e uma das mais afetadas pelo conflito em curso, o cardeal secretário de Estado, na véspera da celebração que presidirá ... "Os ocupantes estavam cem por cento convencidos de que conquistariam Odessa do Mar Negro e que conseguiriam fazê-lo muito rapidamente, cortando assim completamente o acesso da Ucrânia ao mar. Algo vital para o país. Entretanto, apesar dos bombardeios cruéis, este plano falhou, embora a destruição nesta bela cidade seja muito grande", afirmou dom Sobiło. O prelado recordou que Odessa é uma cidade portuária com uma grande tradição cultural, famosa pelos seus magníficos concertos, habitada por pessoas de muitas nacionalidades, que sofreu muito durante dois anos de guerra e ainda continua sofrendo porque os ataques e bombardeios não param. "A visita do cardeal Parolin é um prêmio para esta cidade heroica, que defendeu a dignidade humana, defendeu a grande cultura e a coexistência pacífica de pessoas de diferentes nacionalidades", sublinhou dom Sobiło, definindo Odessa "uma cidade com carácter".