Em meio à guerra, Caritas Ucrânia completa 30 anos de solidariedade

"A Caritas Ucrânia é o rosto da nossa Igreja", afirmou o Primaz da Igreja Greco-Católica, Sviatoslav Schevchuk, que descreveu estes 30 anos com três palavras: "renascimento, justiça social e guerra".

“Tendo a capacidade de amar, tornamo-nos instrumentos do amor de Deus para com o próximo", afirmou o líder da Igreja Greco-Católica ucraniana, Sua Beatitude Sviatoslav, por ocasião da celebração do 30º aniversário das atividades da rede de organizações de beneficência "Caritas Ucrânia", que reuniu representantes de todo o país e parceiros internacionais. Estiveram presentes no evento o múncio apostólico na Ucrânia, Visvaldas Kulbokas, e dom Vasyl Tuchapets, exarca de Kharkiv.

O evento jubilar foi uma plataforma para discutir questões importantes de assistência humanitária em condições de uma guerra prolongada. Durante o painel de discussão, os participantes discutiram ativamente as questões da localização em condições de guerra, a busca de soluções a longo prazo, bem como o apoio e colaboração internacional.

O arcebispo-mor de Kiev sublinhou a importância das atividades da Caritas para a Igreja e para toda a Ucrânia. "A Caritas Ucrânia é o rosto da nossa Igreja", afirmou o Primaz da Igreja Greco-Católica. "Descreveria estes 30 anos com três palavras: renascimento, justiça social e guerra", - afirmou, destacando que a Caritas Ucrânia desempenhou um papel vital em cada uma destas fases, ajudando a reavivar as tradições do serviço social na Ucrânia, a trabalhar pela justiça social e a fornecer assistência humanitária a milhões de ucranianos afetados pela guerra.

Além disso, Schevchuk confessou que durante a guerra aprendeu uma nova palavra da Caritas Ucrânia, “escalabilidade", que é "a capacidade não só de expandir a própria rede, mas de responder a esta enorme crise humanitária".

Sua Beatitude Sviatoslav agradeceu ao presidente da Caritas Ucrânia e a todos os voluntários e trabalhadores da instituição de caridade pelo seu trabalho incansável.

Falando sobre o futuro, o líder da Igreja ucraniana exortou a continuar a desenvolver a rede Caritas e a buscar novas oportunidades para ajudar os necessitados. “A parceria é a chave para a resiliência e a vitória”, sublinhou o Primaz.

Segundo a presidente da organização, Tetiana Stavnycha, a Caritas é uma grande comunidade que há 30 anos irradia amor pelos outros. "A humanidade, o amor e o profissionalismo ajudam-nos a servir os outros da melhor forma possível, especialmente em tempos tão difíceis".