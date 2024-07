Talitha Kum, juntos para proteger os mais vulneráveis

Todo dia 30 de julho celebramos o Dia contra o Tráfico de Pessoas, este ano com o tema “Não deixar nenhuma criança para trás na luta contra o tráfico”. Irmã Avelino, Coordenadora Internacional da Rede Internacional da Vida Consagrada que trabalha para combater esse fenômeno dramático: é necessária uma ação urgente para proteger os grupos mais frágeis.

Abby Avelino*



Todos os anos, em 30 de julho, Talitha Kum participa da campanha anual da ONU para o Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas. O tema deste ano é “Não deixar nenhuma criança para trás na luta contra o tráfico”. As crianças no centro, portanto, pedem que cada um de nós as proteja e evite que elas se tornem vítimas do tráfico. Porque, devido às desigualdades culturais, sociais e econômicas, as crianças e as mulheres são particularmente vulneráveis a esse fenômeno, bem como à exploração.

Quero lhes contar sobre Karim, que tem 11 anos, mora no Líbano e trabalha com um carpinteiro em condições muito difíceis, usando ferramentas pesadas e perigosas. Ele trabalha duro para ganhar o equivalente a US$ 0,55 por semana. Ele é frequentemente espancado e trancado no banheiro por horas. Ele sofre abusos mentais e físicos de seu empregador praticamente todos os dias.

Mas a história de Karim não é única. Ouvimos com frequência sobre essas tristes realidades em muitas partes do mundo, especialmente entre aqueles que vivem em extrema pobreza. Assim, o sofrimento de Karim reflete o de milhões de crianças. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 152 milhões de crianças entre cinco e 17 anos de idade são vítimas de trabalho infantil. Além disso, cerca de uma em cada três vítimas de tráfico no mundo é uma criança, de acordo com o Relatório sobre Tráfico de Pessoas do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC). As diferentes formas dessa forma específica de violência incluem exploração no trabalho forçado, casamento precoce e forçado, criminalidade, mendicância, tráfico para adoções ilegais, abuso e exploração sexual, inclusive on-line.



As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, bem como outros conflitos em andamento, aumentam os riscos de abuso em vários níveis. As crianças que estão desacompanhadas ou separadas de suas famílias, inclusive aquelas evacuadas de creches, são particularmente suscetíveis.

Outra tendência, de acordo com o relatório do Global Slavery Index 2023, é o “tráfico de orfanatos”, descrito como o recrutamento de crianças em instituições de cuidados residenciais para fins de lucro e exploração.

Os traficantes também usam a tecnologia e a Web para anunciar e vender crianças para exploração sexual on-line e para a distribuição de material de abuso sexual infantil.

Nesse contexto, surgem novos desafios na prevenção e no combate ao tráfico, e é necessária uma colaboração estratégica, especialmente com as agências de aplicação da lei que têm experiência no combate ao tráfico de pessoas por meio da tecnologia e do monitoramento de plataformas on-line. São necessárias ações urgentes para proteger os grupos mais vulneráveis, especialmente as crianças, contra a exploração e para apoiar as crianças vítimas de tráfico.

O Papa Francisco nos incentiva a abrir nossos olhos e ouvidos: “É essencial ter a capacidade de ouvir aqueles que estão sofrendo. Estou pensando nas vítimas de conflitos, de guerras, naqueles afetados pelos efeitos das mudanças climáticas, nas multidões de migrantes forçados, naqueles que são submetidos à exploração sexual ou laboral, especialmente mulheres e meninas. Ouçamos seus pedidos de ajuda, deixemo-nos desafiar por suas histórias”, disse ela em fevereiro passado, por ocasião do último Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o tráfico.



Nós, nas redes da Talitha Kum, religiosas e jovens embaixadores em todo o mundo, organizamos eventos e campanhas para aumentar a conscientização e prevenir o tráfico usando diferentes modalidades: presencialmente, on-line (há alguns meses, também lançamos o aplicativo “Walking in Dignity”), na TV e no rádio, com campanhas de rua, nas mídias sociais, convidando todos a participar das mobilizações #EndingHumanTrafficking e #LeaveNoChildBehind.

Talitha Kum é uma rede internacional de religiosas e leigas comprometidas com o combate ao tráfico. Trabalhamos em muitos lugares diferentes do mundo para evitar esse fenômeno. Nossa abordagem tem como objetivo educar jovens vulneráveis e aumentar a conscientização sobre o tráfico, visando especialmente mulheres e meninas, migrantes e refugiados e pessoas em risco de tráfico e exploração. Em 2023, 623.700 pessoas estiveram envolvidas em ações de prevenção.



Ao observarmos as tendências e evoluções preocupantes do tráfico, procuramos mobilizar a atenção de uma ampla gama de sujeitos interessados.

Por exemplo, durante todo este mês, compartilhamos em nossos canais alguns testemunhos daqueles que participaram da segunda assembleia geral de Talitha Kum em maio passado, cujo 15º aniversário comemoramos este ano. 'Compaixão em ação para a transformação': esse foi o tema da nossa AGM, onde confirmamos nosso compromisso com três prioridades para os próximos cinco anos: abordar a mudança sistêmica em todos os níveis, aprofundar a abordagem holística centrada nos sobreviventes e expandir a colaboração e o trabalho em rede. Com o Call to Action, Talitha Kum defende uma mudança no paradigma predominante em direção à justiça legal, social e econômica para as vítimas de tráfico, sobreviventes e aqueles que correm o risco de cair nas armadilhas dos traficantes e exploradores. Muitas vítimas e sobreviventes nos lembram da necessidade de estabelecer regras e regulamentos que apoiem a prosperidade de homens e mulheres como pessoas e membros de suas comunidades. Mas, acima de tudo, promover uma cultura da dignidade e uma economia do cuidado.



Sonhamos com um mundo sem tráfico humano. Esse é um apelo que deve envolver toda a sociedade, o governo e os líderes da Igreja em todos os níveis, bem como cada um de nós. Devemos proteger os mais vulneráveis, especialmente as crianças, da exploração e apoiar as crianças vítimas do tráfico. Todos nós somos chamados a ser embaixadores da esperança. Juntas, nossas ações têm o poder de transformar vidas com compaixão e criar um mundo livre do tráfico.



*Irmã Dominicana Maryknoll, Coordenadora Internacional de Talitha Kum