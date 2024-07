Super, um projeto de apoio à população ucraniana

Perto daqueles que mais sofrem as consequências da guerra. O Projeto Super, Apoio à População Ucraniana na Emergência e Reabilitação é cofinanciado pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) e implementado pela Caritas Italiana, VIS, Congregação Salesiana, Caritas Spes, Caritas Ucrânia, Caritas Poltava, Caritas Kamianske e Caritas Kharkiv.

Vatican News

O conflito na Ucrânia continua tendo um impacto devastador em várias frentes. As regiões do leste, que foram as mais afetadas, ainda estão numa situação humanitária crítica. Milhares de pessoas foram deslocadas à força e a escassez de alimento, água, medicamentos e serviços básicos continua dramática. As comunidades locais enfrentam sérios desafios sociais, incluindo o aumento do desemprego, pobreza crescente e trauma psicológico generalizado. O acesso aos serviços de saúde se tornou ainda mais difícil devido às consequências da guerra. A crise dos refugiados atingiu proporções dramáticas, com um número crescente de cidadãos ucranianos buscando refúgio em outras regiões do país.

Ouça e compartilhe

Super, Apoio à População Ucraniana na Emergência e Reabilitação, é um projeto de 1 milhão e 900 mil euros, cofinanciado pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) com 1 milhão e 800 mil euros e pela Caritas Italiana com 130 mil euros.

Esse projeto faz parte da Iniciativa de Emergência para a População Afetada por Conflitos na Ucrânia e Países Vizinhos (AID 012832), guiada pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento. Com um financiamento de 46,5 milhões de euros, o objetivo é fornecer assistência multissetorial para salvar vidas em áreas diretamente afetadas pelo conflito e áreas vizinhas com alta concentração de pessoas deslocadas. Em parceria com 27 organizações da sociedade civil, o programa AICS replica e amplia os sucessos obtidos com a Iniciativa de Primeira Emergência de 2022-2023 (AID 012600), que prestou assistência a mais de 20 mil pessoas por meio de 14 projetos com foco nas áreas de emergência, saúde, educação e proteção.

A Caritas Italiana, por meio do projeto Super, se compromete em melhorar a saúde física e mental das comunidades afetadas pela guerra. O objetivo principal é fortalecer a coesão social e garantir a igualdade de acesso aos serviços básicos. O projeto envolve várias organizações da sociedade civil italiana e ucraniana, incluindo o VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), a Congregação Salesiana, as duas Caritas nacionais ucranianas: a Caritas Spes, associada à Igreja Latina, e a Caritas Ucrânia, afiliada à Igreja greco-católica, junto com as três Caritas diocesanas da rede Caritas Ucrânia: Caritas Kharkiv, Caritas Poltava e Caritas Kamianske.

O projeto se concentra nos mais vulneráveis, incluindo menores, idosos, pessoas com deficiência e mulheres deslocadas, e aborda os desafios da saúde física e mental causados pelos efeitos devastadores do conflito. A assistência é personalizada para atender às necessidades específicas de cada grupo, com foco especial nas crianças em idade escolar e seus pais, com atenção especial às mulheres, muitas vezes isoladas. O apoio inclui cuidados e assistência específicos para pessoas com deficiência de todas as idades, inclusive pessoas deslocadas internamente de regiões afetadas por conflitos.

O projeto é implementado em seis regiões diferentes da Ucrânia: Dnipro, Poltava, Kharkiv, Zhytomyr, Lviv e Kiev, centrando-se em particular nas áreas rurais e suburbanas destas regiões, a fim de alcançar as comunidades mais vulneráveis ​​e isoladas, onde a necessidade de acompanhamento é maior.