O sacerdote sucessor de dom Álvarez Lagos é preso na Nicarágua

Padre Valle, o religioso preso, de 80 anos, é o responsável pela diocese de Estelí. Três ordenações sacerdotais também foram anuladas. A notícia foi divulgada por '100% Noticias' e 'La prensa'.

Vatican News



Um sacerdote de 80 anos, padre Frutos Valle, foi preso na Nicarágua. Foi o que comunicou o site “100% Noticias”, que cita o advogado do clérigo, nomeado responsável da diocese de Estelí após a prisão e transferência para o exterior de dom Rolando José Álvarez Lagos.

Ordenações sacerdotais anuladas



Também não está “claro” por que a ordenação sacerdotal do diácono Wendell Fuentes Chavarría, programada para o último sábado na Catedral de Nossa Senhora do Rosário, também em Estelí, foi anulada. O anúncio foi feito pelo próprio diácono, em uma carta aos fiéis da diocese, divulgada pelo jornal local 'La prensa'. De acordo com o jornal, a mesma medida foi disposta para outros dois diáconos, Kellyn José Martínez Rayo e Ervin Joel Hernández.