Pós-graduação em Catequese Matrimonial atende pedido da Santa Sé

O Centro Universitário Católica de Santa Catarina acaba de lançar uma Pós-graduação pioneira, como resposta ao apelo do Papa Francisco.

No próximo mês de setembro, o Centro Universitário Católica de Santa Catarina inaugura um curso de pós-graduação em Catequese Matrimonial, respondendo ao apelo da Santa Sé para aprimorar a preparação para o matrimônio. Esta nova iniciativa visa a aprofundar as orientações contidas no documento “Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial”, publicado pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida em 2022.



Formação Acadêmica e Pastoral



O curso, inovador em sua proposta, buscará explorar o documento do Magistério da Igreja em suas bases teológicas, canônicas, científicas e pastorais. A meta é fornecer ferramentas práticas para a implementação das etapas de preparação matrimonial em nível diocesano e paroquial. A formação é direcionada a sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e leigos, especialmente aqueles que coordenam pastorais familiares e movimentos em prol da família.

Liderança de Referência



À frente deste projeto está o Pe. Eduardo da Costa, professor e Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Joinville, e o professor André Parreira, uma autoridade reconhecida no campo da catequese matrimonial. Parreira tem contribuído amplamente para a formação de candidatos ao matrimônio através de suas palestras, livros e cursos, colaborando com paróquias e dioceses em todo o Brasil. Sua abordagem é amplamente reconhecida e respeitada. Juntamente com sua esposa Karina Parreira, são os autores do mais conhecido guia de encontros para catequese matrimonial para Etapa Próxima, o livro Matrimônio: Encontros de Preparação, que mudou a realidade de mais de 60 dioceses no Brasil através da implementação de um verdadeiro catecumenato matrimonial.



Prof. André Parreira ressalta a importância e a inovação do curso: “Este é o primeiro curso acadêmico do Brasil que trabalha diretamente este tema. E pelo que pesquisamos, não encontramos nada similar em outros países, podendo ser o primeiro do mundo. O curso é uma clara resposta ao insistente pedido do Papa para se aprofundar nos Itinerários Catecumenais. A pós-graduação vai dar formação consistente para sacerdotes e leigos coordenadores em dioceses e paróquias. É uma ação concreta e bastante sólida pelos caminhos que o Papa Francisco nos indica.”



Disciplinas Relevantes



Para garantir uma compreensão ampla e a aplicação das orientações da Santa Sé, o curso oferecerá disciplinas como Teologia do Matrimônio, o Matrimônio e pós-modernidade, Afetos e virtudes na vida familiar, Teologia do Corpo nos Itinerários Catecumenais, Natalidade, contracepção e transmissão da vida, e Bioética à serviço da vida e da família. Todos os professores envolvidos possuem grande experiência pastoral e são altamente qualificados.



Alta Demanda



O interesse pelo curso é alto, com a primeira turma já completa. As inscrições para a segunda turma, que terá início em outubro, já estão abertas, indicando a relevância e a necessidade deste tipo de formação. O curso é totalmente on-line, permitindo que sacerdotes ou agentes de pastoral em qualquer lugar do mundo possam ter acesso a este conhecimento.



Para mais informações, visite o site do Centro Universitário Católica de Santa Catarina.



https://pos.catolicasc.org.br/turma/catequesematrimonial/1a-turma-online