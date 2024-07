Os “passos pela paz” de Economia de Francisco rumo a Jerusalém

Com os 8 milhões de passos alcançados em caminhadas ao redor do mundo, a iniciativa dos jovens para uma Nova Economia de Paz pretende enviar uma delegação à Cidade Santa para encontrar o cardeal Pizzaballa, a igreja local e fazer uma doação ao Caritas Baby Hospital de Belém.

Mais de 8 milhões de passos, a distância estimada entre Assis e Jerusalém, foram “doados” por meio de 135 caminhos feitos por cerca de 2.000 jovens em todo o mundo como parte da iniciativa “Passos para a Paz” de Economia de Francisco, que vê jovens economistas e empreendedores engajados em imaginar um mundo mais justo.

Por uma economia de paz



“Passos para a Paz”, diz uma declaração da EoF, “não é apenas uma viagem física, mas uma oportunidade única de divulgar encontros e debates sobre a economia da paz. Este projeto é inspirado no pacto que os jovens de Economia de Francisco assinaram com o Papa Francisco em 2022, um compromisso de construir um futuro baseado em princípios de justiça, sustentabilidade e diálogo”.

Objetivo Jerusalém



O momento culminante desse projeto ocorrerá em outubro, quando uma delegação de jovens de Assis chegará a Jerusalém e depois viajará para a Palestina. Ela será hóspede da Custódia da Terra Santa, compartilhará momentos de fraternidade e diálogo com a paróquia de Jerusalém e também se encontrará com o Patriarca de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, para entregar a ele e aos jovens presentes os passos recolhidos em todo o mundo para a construção de uma economia de paz. Em seguida, a delegação viajará para Belém, onde se encontrará com algumas comunidades palestinas e viverá um momento significativo no hospital infantil, o Caritas Baby Hospital, de Belém.

Arrecadação de fundos



Para isso, Economia de Francisco lançou uma campanha de crowdfunding no site www.francescoeconomy.org para arrecadar os €15.000 necessários para cobrir as despesas de viagem e acomodação e os eventos locais. Os organizadores esperam atingir a meta para que possam também doar ajuda ao Caritas Baby Hospital de Belém, “um gesto que ressalta ainda mais o compromisso com a paz e a solidariedade”.