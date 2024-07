Paraíba: III Simpósio Teológico: Matrimônio e Família em Debate

Durante os cinco dias do evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras e debates que abordarão temáticas persistentes na vida familiar contemporânea.

De 06 a 10 de agosto, o Seminário Arquidiocesano da Paraíba sediará o III Simpósio Teológico, que este ano traz como temática central "Matrimônio e Família: desafios e novas perspectivas". O evento se destaca como uma oportunidade única de aprofundar a compreensão sobre a vida cristã no âmbito familiar, abordando questões contemporâneas e propondo reflexões sobre o papel da família na sociedade atual.

Com o tema "Amar para sempre ainda é possível?", o simpósio pretende discutir e aprofundar a vida cristã na família, um dos pilares da Igreja Doméstica. O evento contará com 10 conferências e mesas redondas, onde especialistas e líderes religiosos e do Setor Família irão compartilhar suas perspectivas e experiências sobre a vivência cristã nos lares, destacando os desafios enfrentados pelas famílias hoje.



Durante os cinco dias do evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras e debates que abordarão temáticas persistentes na vida familiar contemporânea. Entre os conferencistas confirmados estão nomes como dom Paulo Jackson, arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife, e dom Ricardo Hoepers, Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Eles são destaques no cenário teológico e pastoral, que trarão uma riqueza de conhecimentos e práticas para os presentes.



Padre Luiz Carlos Machado, reitor do seminário, enfatiza a relevância do simpósio para a sociedade: "O simpósio é um grande serviço para a sociedade, pois promove uma reflexão profunda sobre o papel da família, especialmente em tempos de grandes mudanças sociais. Trazer especialistas e líderes para discutir esses temas é fundamental para fortalecer a vida familiar e, consequentemente, a comunidade como um todo."

A Arquidiocese da Paraíba convida todos os fiéis e interessados a participarem deste evento significativo. "Estaremos recebendo todos vocês para viver essa grande experiência comunitária. É uma ótima oportunidade de entender o Sacramento do Matrimônio e a sua vocação diante das realidades atuais", destaca o convite oficial do Seminário.

O III Simpósio Teológico é mais do que um evento acadêmico; é um espaço de encontro e crescimento para todos os participantes. As conferências e mesas redondas proporcionarão momentos de partilha e reflexão, onde será possível aprofundar o entendimento sobre os desafios e as novas perspectivas do matrimônio e da família na atualidade.

As inscrições para o III Simpósio Teológico do seminário arquidiocesano da Paraíba estão abertas! Os interessados podem se inscrever no site da arquidiocese da Paraíba: arquidiocesepb.org.br



PROGRAMAÇÃO:



06/08 - TERÇA-FEIRA



18h00 - Acolhida e Credenciamento dos participantes



19h00 - Celebração Eucarística de Abertura

(preside a Concelebração D. Manoel Delson Pedreira da Cruz, Arcebispo da Paraíba)

20h00 - Benção de inauguração das novas instalações do

Seminário e Abertura do Semestre Acadêmico 2024.2

07/08 - QUARTA-FEIRA

15h00 - I Conferência: Matrimônio e Família à luz da



Revelação: Antigo Testamento

Conferencista: D. Paulo Jackson Nóbrega de Souza, Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife

17h00 - Celebração Eucarística

(preside a Concelebração D. Paulo Jackson Nóbrega de Souza, Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife)

19h30 - II Conferência: Matrimônio e Família à luz da

Revelação: Novo Testamento

Conferencista: D. Paulo Jackson Nóbrega de Souza, Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife

20h30 - Intervalo

21h00 - Mesa Redonda (professores formados em Sagradas Escrituras), perguntas e testemunho familiar

22h00 - Encerramento

08/08 - QUINTA-FEIRA

15h00 - III Conferência: Matrimônio indissolúvel: amar para sempre ainda é possível?



Conferencista: D. Ricardo Hoepers, Bispo Secretário da Conferência Nacional dos Bispo do Brasil

17h00 - Celebração Eucarística

(preside a Concelebração D. Ricardo Hoepers, Bispo

Secretário Geral da CNBB)

19h30 - IV Conferência: Amor e sexualidade no

Matrimônio: o dom da fidelidade

Conferencista: D. Ricardo Hoepers, Bispo Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispo do Brasil

20h30 - Intervalo

21h00 - Mesa Redonda (professores formados em Teologia)

09/08 - SEXTA-FEIRA

14h30 - V Conferência: Matrimônio e Abertura à vida: famílias numerosas & paternidade e maternidade responsáveis

Conferencista: D. Ricardo Hoepers, Bispo Secretário da Conferência Nacional dos Bispo do Brasil. Participação de Paulo Maia e Regina Maia.

15h15 - Intervalo

15h30 - VI Conferência: Defender cada vida, sempre: não é progressista eliminar uma vida humana (Papa Francisco)

Conferencista: D. Ricardo Hoepers, Bispo Secretário da Conferência Nacional dos Bispo do Brasil

17h00 - Celebração Eucarística

(preside a Concelebração D. José Vicente Pinto, Bispo referencial da Comissão Regional para a Vida e a Família da CNBB NE2)

19h30 - VII Conferência: Matrimônio, família e casos especiais: quando o Matrimônio é nulo?

Conferencista: Pe. Dr. Luiz Carlos Machado de Souza

Filho, Vigário Judicial da Arquidiocese da Paraíba

20h30 - Intervalo

21h00 - Mesa Redonda (Debatedores: Mons. Dr. José Heleno dos

Santos, Vigário Judicial do Tribunal Interdiocesano de Olinda e Recife, e Pe. Ms. Valquimar Nogueira, Vigário Judicial do Tribunal Interdiocesano de Natal), perguntas e testemunho familiar.

21h30 - Apresentação do XVII Congresso Nacional da Pastoral Familiar - realização Arquidiocese da Paraíba, 2025

22h00 - Encerramento

10/08 - SÁBADO

9h00 - VIII Conferência: Matrimônio e Família nas novas comunidades: um abordagem à luz do Magistério da Igreja.

Conferencista: Pe. Silvio Scopel, membro da Comunidade

Católica Shalom

10h00 - Intervalo

10h30 - IX Conferência: Matrimônio e Família nas Novas

Comunidades: luzes e sombras de uma experiência sempre nova / alguns casos concretos.

Conferencista: Pe. Silvio Scopel, membro da Comunidade

Católica Shalom

14h30 - X Conferência: Casais e filhos nas novas comunidades: algumas experiências

Conferencista: Alessandra Freitas e Dr. Ronaldo José, fundadores da Comunidade Remidos no Senhor

15h30 - Intervalo

16h00 - Mesa Redonda (Debatedores: Pe. Dr. Sandro dos Santos, fundador da Comunidade Consolação Misericordiosa e Mons. José André, moderador da Comunidade Doce Mãe de Deus), perguntas e testemunho familiar.

17h00 - Celebração Eucarística de Encerramento

(preside a Concelebração D. Alcivan Tadeus Gomes de Araújo, Bispo Auxiliar da Paraíba)

18h00 - Lanchonete e Música ao vivo.

20h00 - Show Católico com Pe. Ailton Fernandes Cardoso,

Fraternidade São João Paulo II.

O Seminário Arquidiocesano da Paraíba se prepara para acolher a todos de braços abertos, proporcionando um ambiente de aprendizagem e espiritualidade.



Não perca a chance de fazer parte deste evento enriquecedor e de contribuir para a construção de famílias mais fortes e cristãs.

Venha participar do III Simpósio Teológico e descubra como o amor e a fé podem transformar a vida familiar, enfrentando os desafios com esperança e perseverança.



Fonte: Assessoria de Comunicação da Arquidiocese da Paraíba.