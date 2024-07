Cardeal Parolin em Kiev: "Papa Francisco partilha a dor do povo ucraniano"

O Secretariado do Arcebispo-mor da Igreja greco-católica ucraniana divulgou um comunicado sobre a visita do cardeal Pietro Parolin à Ucrânia. Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk agradeceu ao cardeal Parolin por sua visita durante a guerra, contou-lhe em detalhes sobre o serviço prestado pela Igreja greco-católica ucraniana no contexto dos horrores da guerra.

Com sua visita à Ucrânia, o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, quis trazer a mensagem de proximidade do Papa que "partilha a dor do povo ucraniano" e "deseja contribuir para formar caminhos de paz".

É o que se lê no comunicado do Secretariado do Arcebispo-mor da Igreja greco-católica ucraniana, divulgado nesta terça-feira (23/07), citando as palavras do purpurado ditas aos meios de comunicação locais durante sua visita à Catedral greco-católica da Ressurreição de Cristo, realizada em 21 de julho, sede do arcebispo-mor de Kiev-Halyč, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, chefe da Igreja greco-católica ucraniana.

"O objetivo principal da presença do purpurado ao país do Leste Europeu foi participar da peregrinação ao santuário mariano de Berdychev, local de peregrinação dos católicos de rito latino na Ucrânia. O cardeal foi nomeado pelo Papa Francisco como seu Legado para as celebrações relativas à peregrinação", recorda o comunicado.

No decorrer da conversa, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk agradeceu ao cardeal Parolin por sua visita durante a guerra, contou-lhe em detalhes sobre o serviço prestado pela Igreja greco-católica ucraniana no contexto dos horrores da guerra, e pediu-lhe que agradecesse ao Santo Padre pelos esforços da Santa Sé para a libertação de dois sacerdotes greco-católicos Ivan Levytsky e Bohdan Heleta, mantidos em cativeiro por quase dois anos e libertados em 28 de junho passado numa operação de troca de prisioneiros. A Santa Sé e, em particular, o Papa na Urbi et Orbi na Páscoa, pediu a libertação dos reféns e a troca completa dos prisioneiros de acordo com a fórmula “todos por todos”.

Durante a visita à catedral greco-católica, o secretário de Estado Vaticano se encontrou com os colaboradores e fiéis da Cúria que foram ao local para rezar. A catedral se tornou um abrigo antiaéreo para muitos cidadãos, especialmente nos primeiros meses da guerra. O cardeal Parolin e sua delegação também rezaram juntos diante do túmulo de Sua Beatitude o cardeal Lubomyr Husar, cujo processo de beatificação começou em fevereiro de 2024. Depois de visitar a Cúria e a residência do arcebispo-mor da Igreja greco-católica ucraniana, todos rezaram o Pai-Nosso e a Ave Maria na capela, invocando a Rainha da Paz.

O cardeal Parolin esteve na Ucrânia pela última vez em 2021, e agora parou para ver as melhorias e o progresso da construção. Em 2016, quando foi ao país ele só esteve na Catedral da Ressurreição.

O momento em que "visito a Ucrânia não é feliz, todos conhecemos a situação, mas vim precisamente de uma visão de conjunto desta situação, para rezar juntos e rezar com vocês. A Igreja deve desempenhar um papel profético, seguindo o exemplo do profeta Elias, rezando pela paz, cujo ponto de partida deve ser uma grande convicção de que com Deus tudo é possível, e que mesmo que as nossas esperanças sejam sempre finitas e limitadas, sabemos que Deus é maior que nós e nossas capacidades", lembra a nota do Secretariado do Arcebispo-mor da Igreja greco-católica ucraniana.

O cardeal Parolin afirmou que a mensagem do Papa é “uma mensagem de proximidade”, e fez votos de que a sua presença na Ucrânia "possa dar uma pequena contribuição neste sentido", em particular por meio do encontro realizado "com os representantes das autoridades civis. Esse é o propósito desta visita e estou muito, muito feliz".

"O purpurado chegou à catedral greco-católica vindo de Berdychev, onde, como Legado Pontifício, celebrou a missa conclusiva da peregrinação nacional dos católicos de rito latino. Sua Beatitude Sviatoslav também participou da missa. Anteriormente, no âmbito de sua visita à Ucrânia, o secretário de Estado Vaticano foi a Lviv e Odessa, onde visitou a paróquia de São Miguel Arcanjo da Igreja greco-católica ucraniana", conclui o comunicado.