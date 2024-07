Novas ordenações sacerdotais entre os camilianos na Indonésia

“Certamente, em apenas 15 anos de presença camiliana na Indonésia, nosso compromisso missionário foi abençoado pela graça divina com numerosas vocações juvenis, podendo agora olhar para o futuro com esperança e sonho de maior expansão da sua presença, realizando assim o sonho de São Camilo, que dizia: 'Um dia, as mãos dos meus seguidores chegarão ao mundo inteiro'", diz sacerdote camiliano.

“A semente lançada… está crescendo e dando frutos", afirma à Ag. Fides Pe. Luigi Galvani, missionário da Ordem dos Ministros dos Enfermos (MI), Camilianos, na ilha das Flores.

A referência é às diversas ordenações sacerdotais e profissões religiosas que se sucederam neste período. “São tantos os acontecimentos significativos que a Missão Camiliana indonésia está vivendo, continua pe. Luigi. No dia 14 de julho, no Seminário camiliano de Maumere, foram ordenados cinco diáconos e um sacerdote camiliano. No dia anterior, 13 de julho, dez seminaristas iniciaram o noviciado emquanto dez noviços emitiram os primeiros votos. No mesmo dia, dezenove jovens professos renovaram os votos e cinco emitiram os votos perpétuos”.

Depois de quinze anos de presença, os Missionários Camilianos na Indonésia podem contar atualmente com 16 sacerdotes (14 indonésios, 1 italiano, 1 paquistanês), 6 diáconos, 29 professos simples (27 indonésios e 2 paquistaneses), 10 noviços (8 indonésios, 1 paquistanês, 1 timorense), 35 postulantes-filósofos (34 indonésios, 1 timorense) e 18 aspirantes (16 indonésios, 1 paquistanês, 1 timorense).

Os missionários, além do seu empenho prioritário na formação dos jovens, continuam a promover o carisma do seu fundador, São Camilo de Lellis, falecido em Roma em 14 de julho de 1614, de serviço aos enfermos com diversas iniciativas pastorais como a o serviço de capelania pastoral no hospital público da cidade de Maumere, o projeto de libertação de dezenas de doentes mentais mantidos acorrentados e o programa de apoio alimentar mensal a centenas de famílias necessitadas .

Atualmente a presença dos camilianos estende-se a vários locais das ilhas das Flores e de Timor. Em Flores estão presentes no centro de formação para aspirantes de Ruteng, no Seminário Maior São Camilo em Nita para estudantes de Filosofia e Teologia e no Centro Social São Camilo de Maumere. Na ilha de Timor, porém, estão presentes na cidade de Kupang com a Casa do Noviciado em Oletua e o novo Centro Social São Camillo em Lasiana.

“Certamente, em apenas 15 anos de presença camiliana na Indonésia – conclui pe. Galvani - nosso compromisso missionário foi abençoado pela graça divina com numerosas vocações juvenis, podendo agora olhar para o futuro com esperança e sonho de maior expansão da sua presença, realizando assim o sonho de São Camilo, que dizia: 'Um dia, as mãos dos meus seguidores chegarão ao mundo inteiro'".

