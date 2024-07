México: padre Martínez Peñaloza, quase 100 anos e 75 de sacerdócio

O religioso da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, pe. Martínez, completará um século de vida no dia 29 de agosto. Ele desempenhou seu ministério na América Latina e na Europa, sendo amado pelo povo por sua gentileza e particularmente apreciado como confessor. Além disso, é um estimado músico que ainda toca piano. Em comemoração ao seu duplo jubileu, o Papa Francisco também quis enviar-lhe felicitações.

Tiziana Campisi - Cidade do Vaticano

Ao padre Luis María Martínez Peñaloza, sacerdote mexicano da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que celebra 75 anos de ordenação presbiteral e que em 29 de agosto celebrará um século de vida, chegaram também as felicitações do Papa Francisco. O Pontífice enviou ao religioso sua bênção para acompanhá-lo em sua dupla celebração jubilar e o confiou à proteção maternal de Maria, invocada pelos missionários do Espírito Santo como Nossa Senhora da Solidão.

As experiências na América Latina e na Europa

Nascido em Morelia, em um período marcado pelas perseguições religiosas decorrentes da Constituição política anticatólica de 1917, quando jovem Luis encontrou Félix de Jesús Rougier, fundador dos Missionários do Espírito Santo, hoje venerável, e Concepción Cabrera, inspiradora das Obras da Cruz, agora beata. Pronunciou os primeiros votos como religioso em 15 de setembro de 1941 e, cinco anos depois, os votos perpétuos. Ordenado sacerdote em 24 de julho de 1949 pelo então arcebispo do México, monsenhor Luis María Martínez, após obter a licença em teologia no "Angelicum" de Roma, desempenhou seu ministério na América Latina e na Europa como formador, professor, diretor espiritual, compositor de música sacra e diretor de coros polifônicos.

Confessor e pianista apreciado

Muito apreciado por sua gentileza e misericórdia no exercício do ministério da Reconciliação, carisma próprio de sua Congregação, padre Luis sempre se dedicou à Civilização do Amor e ao cuidado da vida. No cuidado das vocações cristãs para a vida laica, consagrada e sacerdotal, por décadas promoveu a formação de grupos juvenis do Apostolado da Cruz e da Aliança de Amor com o Sagrado Coração de Jesus. Milhares de pessoas que, graças ao seu acompanhamento espiritual, encontraram em Cristo o centro de suas vidas. Padre Luis é um ícone de sua cidade natal, berço de compositores e intérpretes de música sacra, mas há onze anos vive na Comunidade para sacerdotes idosos de Puebla, onde continua a tocar piano e muitas pessoas reconhecem suas qualidades de intérprete musical.