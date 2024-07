40° aniversário de fundação das irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo

Nascidas no Brasil em 1984, as irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, movidas pelo Espírito Santo, vivem a espiritualidade carmelitana em um mundo “secularizado e pobre”. As tualmente estão presentes na Itália, França e Espanha.

Ir. Emanuela Prisco, CMES – Cidade do Vaticano

As Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES) completam 40 anos de fundação neste dia 30 de julho.

O Instituto religioso de direito diocesano foi fundado pela Ir. Maria José do Espírito Santo em 1984 no estado do Espírito Santo. Em 1995, as primeiras irmãs foram para São Paulo, na diocese de Santo Amaro, onde hoje se encontra a Casa Geral e as casas de formação.

Atualmente as irmãs estão presentes em vários estados do Brasil, bem como na Itália, França e Espanha.

As primeiras irmãs

Uma congregação missionária com um forte traço contemplativo

As Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo vivem o carisma especial da evangelização unindo à contemplação e à ação apostólica como se lê nas Constituições:

“A vocação e a missão das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo é um dom de Deus para elas e para a Igreja, pois são convidadas pelo Senhor a viver a íntima e misteriosa união com Deus na oração e na imolação pela mesma Igreja”. (Regra de Vida – 036)

“Contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo de Deus”, esse é o lema da família religiosa que vive a espiritualidade do Carmelo Teresiano e, portanto, Carmelitas. As irmãs têm como centro da espiritualidade a oração vivida pessoalmente e comunitariamente.

Como mensageiras, evangelizam por meio de várias pastorais nas paróquias, grupos de oração, visita às famílias, animação litúrgica, pregação de retiros, missões populares. Evangelizam também por meio da rádio, TV, redes sociais, música e livros.

Um lugar muito especial na vida das irmãs é a Adoração ao Santíssimo Sacramento, diante de Jesus vivo na Eucaristia, intercedendo pelas almas dos sacerdotes e dos batizados que não vivem mais a fé batismal.

Momento de encontro na capela, junto ao Menino Jesus

Ser Sal da Terra e Luz do mundo

Uma das principais missões das irmãs CMES é levar o amor de Deus experimentado na oração e na intimidade com o Senhor, às almas que encontram, utilizando a Palavra de Deus, mas sobretudo, o testemunho de vida.

A intimidade com o Espírito Santo vivida por meio da oração carismática permite às irmãs, a cada dia, dar uma resposta ao Deus que chama e envia.

Nesses últimos dias, a congregação viveu o seu IV Capítulo Geral, cujo tema foi “Consagradas pelo Espírito Santo é Ele quem suscita em nós o desejo de uma resposta transformadora e transformante”, um momento que reuniu no Brasil mais de 70 irmãs de diferentes missões e diferentes países e, nessa ocasião, foi eleito o novo governo geral do Instituto.

Reencontro com o Papa será em dezembro

A comemoração dos 40 anos

Em São Paulo, neste dia 30, a conclusão do Capítulo Geral acontecerá com a Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário de fundação e, no próximo mês de dezembro, a congregação comemorará os 40 anos com uma audiência com o Santo Padre. É grande a espera e alegria para poder encontrar o Papa Francisco e ouvir a voz de Deus por meio dele.

Para conhecer mais sobre as irmãs CMES, acesse o site www.carmelitasmensageiras.org.br e as redes sociais @CARMELITASMENSAGEIRAS