Basílica dedicada a São Francisco Xavier será construída na nova capital da Indonésia

Esta foto tirada em 11 de julho de 2024 mostra a construção da futura Capital City de Nusantara em Penajam Paser Utara, Kalimantan Oriental. A nova cidade está programada para começar a operar como o novo centro político do país em 17 de agosto, dia da independência da Indonésia. (Foto de Yasuyoshi CHIBA / AFP) (AFP or licensors)

O Ministério dos Assuntos Religiosos da Indonésia, especialmente na sua Direção para a Comunidade Católica, está cuidando do projeto da Basílica que será construída sob a orientação e responsabilidade executiva do Ministério das Obras Públicas, enquanto os interiores, decorações e o mobiliário litúrgico ficará a cargo da Direção para a Comunidade Católica, sempre em colaboração com a Conferência Episcopal Indonésia.

Na nova capital da Indonésia, “Nusantara” (literalmente: “arquipélago”), no Bornéu indonésio, será construída uma Basílica dedicada a São Francisco Xavier. É o que a Agência Fides soube da “Direção Geral para a orientação da comunidade católica”, do Ministério dos Assuntos Religiosos da Indonésia.

Trata-se de uma das seis Direções Gerais (uma para cada uma das seis religiões reconhecidas pelo Estado) em que está dividido o Ministério, instituído no governo indonésio logo após a independência. A Direção trata, em particular, de todas as questões relativas às relações entre o Estado e a Igreja Católica, tratando também sobre a construção de escolas e igrejas católicas e de todos os regulamentos pertinentes.

Canteiro de obras na futura capital do país, Nusantara, na província de Kalimantan Oriental, Indonésia, 29 de julho de 2024. EPA/ADI WEDA

Segundo o projeto apresentado pela Agência Fides, em outubro será lançada a pedra fundamental da Basílica catedral, que incluirá também um prédio para a sede do bispado, estruturas pastorais e demais escritórios necessários.

A escolha de São Francisco Xavier foi feita em acordo com a Conferência Episcopal da Indonésia (KWI), para homenagear o missionário jesuíta que desembarcou nas Ilhas Molucas (parte da Indonésia) em 14 de fevereiro de 1546, iniciando a sua missão no arquipélago indonésio. Na Diocese de Amboina (cidade de Ambon, capital das Molucas) existe uma catedral e um monumento dedicados ao santo que agora também será lembrado na nova “capital do futuro”.

“Nusantara” será a nova capital da Indonésia: o megaprojeto promovido pelo atual presidente indonésio Joko Widodo – que no outono passará o cargo ao recém-eleito Prabowo Subianto – avança rapidamente e está prestes a tornar-se operacional.

O presidente Widodo passou a sua primeira noite no novo Palácio Presidencial em forma de águia, o "Palácio Garuda", quase concluído, e neste 29 de julho pretende realizar reuniões oficiais precisamente no palácio.

"Jokowi", como é conhecido o presidente, parece estar fazendo o possível para concluir as obras de construção dos edifícios do Estado em Nusantara antes da sua saída em outubro, apesar de alguns obstáculos como a falta de investimento estrangeiro e questões fundiárias.

Prevê-se que o presidente queira realizar no palácio de Nusantaraas as celebrações do Dia da Independência no dia 17 de agosto, motivo pelo qual, nas últimas semanas, tenha acelerado o tempo necessário para tornar operativo o trabalho do staff presidencial em Nusantara. Nos últimos meses Jokowi deu luz verde à construção de escolas, escritórios e complexos privados de vários tipos e prometeu investimentos estrangeiros que, no entanto, até agora, dizem observadores, não chegaram.

Esta foto tirada em 11 de julho de 2024 mostra uma visão geral do futuro Palácio Presidencial da Indonésia na futura Capital de Nusantara em Penajam Paser Utara, Kalimantan Oriental. (Foto de Yasuyoshi CHIBA / AFP)

O presidente eleito Prabowo Subianto prometeu continuar a desenvolver Nusantara após assumir o cargo. Tendo escolhido a localização da nova capital, na costa oriental da ilha indonésia de Bornéu, a cerca de 1.200 quilômetros da atual capital Jacarta, o projeto de infra-estruturas de Nusantara consiste, segundo estimativas do governo, em um aporte econômico de 32 mil milhões de dólares.

Digno de nota, que no planeamento urbano, a Basílica será construída a uma curta distância da grande mesquita nacional, seguindo o modelo de Jacarta onde se situam frente a frente a Catedral Católica de “Nossa Senhora da Assunção” e a Mesquita Istiqlal. , na mesma rua, para simbolizar a harmonia religiosa .

*Agência Fides