Festival Halleluya 2024 reúne mais de 1 milhão de pessoas

De 17 a 21 de julho, em Fortaleza, a Comunidade Católica Shalom realizou a 26ª edição do Festival Halleluya, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas. O evento, conhecido como a Cidade da Paz, contou com apresentações de grandes nomes da música católica, momentos de adoração e diversas atividades culturais e esportivas. O festival reafirmou seu objetivo de proporcionar uma experiência transformadora com Cristo Ressuscitado.

Vatican News

De 17 a 21 de julho, em Fortaleza (CE), a Comunidade Católica Shalom realizou a 26ª edição do Festival Halleluya, considerado o maior festival católico de artes integradas da América Latina. Aproximadamente 1 milhão e cinquenta mil pessoas passaram pela arena ao longo dos cinco dias de evento gratuito.

Consagrado como uma Cidade da Paz, o festival contou com apresentações de grandes nomes da música católica no palco principal, como Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, Missionário Shalom, Frei Gilson, Walmir Alencar, Adriana Arydes, Missionário Shalom e Suely Façanha. Participaram do evento os arcebispos de Santo Amaro-SP e Fortaleza-CE, Dom José Negri e Dom Gregório Paixão, respectivamente, além dos padres Padre Dominique Lee e Padre Moses Kim, responsáveis pela Jornada Mundial da Juventude Seul 2027.

Além dos shows, o público teve a oportunidade de viver momentos profundos de adoração ao Santíssimo Sacramento, que era levado do Espaço da Misericórdia (coração do festival) – composto por capela, confissões, oração e aconselhamento – até o palco principal, todas as noites do evento.

Momento de Adoração durante o Festival Halleluya 2024

O Halleluya também contou com palcos alternativos espalhados pela arena para outros artistas católicos, oferecendo uma variedade de ritmos, desde o rock até o pagode. Outros espaços, como o Adventure, com esportes e apresentações artísticas, e a Arena Cultural, com shows, talks e até cinema, complementaram a programação. Tudo isso com o objetivo de proporcionar a cada pessoa uma experiência com Cristo Ressuscitado.

“Quando nós pensamos no Halleluya como cidade da paz, o grande objetivo – entendendo Jesus Cristo como a nossa paz – é a transformação de vida das pessoas. Nós fomos, nesses dias, habitantes, cidadãos da cidade da paz. De modo específico, discípulos de Jesus Cristo. Todos nós, aqueles que trabalham no Halleluya há mais de 20 anos, assim como aqueles que vieram pela primeira vez, tiveram suas vidas transformadas; transformadas pelo amor de Deus que se manifestou a nós no serviço, transformadas pela presença de Jesus ressuscitado, que se manifestou a nós nas músicas, nas confissões, nos aconselhamentos, na doação de alimentos, na doação de sangue, no entretenimento e na fraternidade”, declarou Pe. Silvio Scopel, responsável local da Comunidade Shalom de Fortaleza/CE.

Edição Histórica

Para Fábio Lima, consagrado da Comunidade Shalom e coordenador do evento, a 26ª edição do Festival Halleluya quebrou todos os recordes anteriores, com mais de 1 milhão de pessoas presentes nos cinco dias, mais de 9 mil quilos de alimentos não perecíveis arrecadados e cerca de 1.106 bolsas de sangue coletadas.

“Eu poderia dizer que foi um Halleluya de recordes. Tivemos recordes, por exemplo, no nosso trabalho social, na coleta de alimentos, coleta de sangue, recorde de público e recorde de tantas coisas. Mas, sobretudo, o que fica é o recorde da evangelização.”

Espaço dedicado ao sacramento da reconciliação

Sobre a Comunidade Católica Shalom

A Comunidade Católica Shalom é uma Associação Privada Internacional de Fieis, com personalidade jurídica, reconhecida pela Santa Sé com o decreto do dia 22 de fevereiro de 2007, junto ao então Pontifício Conselho para os Leigos (cujas competências e funções são atualmente assumidas pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida).

Na mesma data, em 2012, seus estatutos tiveram sua aprovação definitiva. Presente em dezenas de países do mundo, a Comunidade Católica Shalom é formada por homens e mulheres que, na diversidade das formas de vida presentes na Igreja, engajam-se em uma vida comunitária e missionária com a finalidade de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os homens e mulheres, especialmente aqueles distantes de Cristo e da Igreja.

Dados gerais do Halleluya 2024

O Festival Halleluya 2024 alcançou números impressionantes ao longo de suas cinco noites. Mais de 1 milhão de pessoas compareceram, estabelecendo um recorde histórico de público no sábado e domingo. Foram coletados 9.087 quilos de alimentos para as obras sociais da Comunidade Shalom, um recorde do evento. Em parceria com o Hemoce, 1.106 bolsas de sangue foram arrecadadas, superando a meta estabelecida. No Sacramento da Confissão, 3.508 pessoas foram atendidas por mais de 30 sacerdotes. Os missionários da Comunidade Shalom atenderam 2.086 pessoas no serviço de Oração e Aconselhamento e 928 pessoas online através do serviço "Fale com um missionário". O Halleluya Kids cadastrou 1.931 crianças, e 2.799 pessoas se inscreveram para o Seminário de Vida no Espírito Santo – Halleluya Quero Mais. O canal do YouTube do festival registrou um pico de 15.250 espectadores ao vivo no domingo e 11 mil novas inscrições. No Instagram, 34.330 novos seguidores foram conquistados, alcançando 3.687.608 contas.

Por: Thaynara Portácio | comshalom.org