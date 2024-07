Evangelho de 31 de julho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 13,44-46

Jesus compara o Reino de Deus a um tesouro escondido no campo e a uma pérola de grande valor. Quem os encontra vai e cheio de alegria vende todos seus bens para adquirir aquele campo e aquela pérola.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Pela parábola do tesouro escondido Jesus nos ensina que quem encontra o seu Evangelho, encontra o verdadeiro tesouro. Uma vez tendo sido fascinado pelo seu brilho, quem não tinha fé, percebe a transformação que o Evangelho causa na sua vida. O Evangelho é também a pérola diante da qual as filosofias de vida, os pensamentos do mundo, as crenças e superstições se revelam sem nenhum valor. Quem encontrou verdadeiramente o tesouro do Evangelho não o troca por nada.