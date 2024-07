Evangelho de 30 de julho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 13,36-43

Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Ambos crescem juntos no campo, mas na hora da colheita o joio é recolhido e queimado e o trigo é guardado em divinos celeiros.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus fez referência ao joio, pois esse no início é bem parecido ao trigo, mas na hora da colheita o joio apresenta sementes escuras e o trigo espigas douradas. Em outras palavras: há muitas mentiras no mundo que parecem verdades e só se saberá a diferença no final. Aqui entram as publicidades de bebidas, de comidas, de benesses que garantem alegria, mas não entregam o que prometem. O mesmo se diga de uma vida de devassidão, de mentiras que, no final, gera muita decepção.