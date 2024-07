Evangelho de 25 de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 20,20-28

A mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus um privilégio para seus filhos: que se sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda. Ao saber disso, os demais discípulos se irritaram com os dois irmãos. Então, Jesus lhes ensinou: quem quiser tornar-se grande, seja o servo de todos.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Uma tentação na qual podemos cair é a de nos considerar superior aos outros. Querer controlar tudo e todos, para ter razão sempre e impor as próprias ideias faz parte da cultura de hoje que vige no mundo. Deus ensina diferente: a autoridade verdadeira vem com a capacidade de amar. É grande quem é respeitado não pela sua força, pela raiva, violência, mentira, mas pela sua disponibilidade de servir e amar o próximo.