Evangelho de 24 de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 13,1-9

Na parábola do semeador, Jesus insere por último a descrição do terreno apreciado por Deus, isto é: as sementes caíram em terreno bom e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Ser caracterizado por Deus como terreno bom é o máximo que podemos esperar. Isso sim significa ser uma pessoa bem-sucedida, que obteve vitória sobre um mundo ateu, egoísta, erótico que nos circunda. Ser reconhecido como terreno bom significa que no empurra-empurra do mundo de hoje, você não se deixou levar pela banalidade, mas centrou a sua vida na Palavra de Deus. Se é assim, parabéns!