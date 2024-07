Evangelho de 23 de julho

Dom Mário Spaki coment o Evangelho de Mateus 12,46-50

Os familiares de Jesus o viam confrontar-se com as autoridades e ficaram com medo de que o pior viesse a acontecer com ele. Então, decidiram ir buscá-lo a Cafarnaum. Mas, antes de os atender, Jesus perguntou aos discípulos: quem é minha mãe, minha irmã e meu irmão? É quem faz a vontade do Pai que está nos céus, acrescentou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Viver a vontade de Deus significa fazer bem, com ações inteiras, com solenidade, sempre motivados pelo bem, aquilo que está diante de nós no momento presente: trabalhar, falar, telefonar, ouvir, ajudar, estudar, comer, rezar, dormir... Cumprir com zelo e alegria os deveres da nossa profissão, da vida familiar e social: isso também é fazer a vontade de Deus.