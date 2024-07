JMJ 2027 lançada oficialmente na Catedral de Myeongdong, em Seul

Seul prepara o cenário para a Jornada Mundial da Juventude de 2027 com grande cerimônia celebrando juventude, cultura e esperança. Presença do núncio apostólico na Coreia e do secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Com o tema Hope Ignites in Seoul. Success for WYD Seoul 2027 ('A esperança se acende em Seul. Sucesso para a JMJ Seul 2027', em tradução livre), a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Seul 2027 foi oficialmente lançada na tarde do domingo, 28, na histórica Catedral de Myeongdong. A cerimônia de lançamento, que começou às 14h contou com a participação de vários convidados importantes e mais de 1.000 jovens.

Entre os estimados convidados de honra estavam o arcebispo Giovanni Gaspari, núncio apostólico na Coreia; Dr. Gleison De Paula Souza, secretário do Dicastério para Leigos, Família e Vida; representantes diplomáticos de oito países; Yong Ho-sung, vice-ministro da Cultura, Esportes e Turismo; 19 membros da Assembleia Nacional e 9 membros do Conselho Municipal de Seul. O evento também contou com a presença de um grupo especial de jovens, formado por desertores norte-coreanos, jovens com deficiência e soldados do Exército, Marinha e Força Aérea, simbolizando unidade e inclusão.



Destaques da cerimônia de lançamento

A cerimônia de lançamento começou com um desfile de jovens coreanos ao lado de jovens de vários países, carregando 193 bandeiras, enquanto entravam na Catedral de Myeongdong. A presença de cada bandeira simbolizou a resposta positiva ao convite do Papa Francisco para que Seul sediasse a Jornada Mundial da Juventude em 2027.

Um destaque significativo da cerimônia foi a Declaração de Lançamento. Este momento crucial foi liderado pelo arcebispo Peter Soon-taick Chung, presidente do Comitê Organizador Local (LOC) para a JMJ Seul 2027, ao lado de dois jovens delegados coreanos. A declaração marcou o início oficial dos preparativos para o evento de 2027 e simbolizou o compromisso coletivo da Igreja e dos jovens com essa jornada.

Revelação do Impacto Econômico

A importância econômica da JMJ Seul 2027 também foi destacada durante a cerimônia. A análise da Escola de Políticas Públicas e Gestão do KDI revelou efeitos econômicos consideráveis, prevendo um total de 11,3698 trilhões wons em impactos de produção, 1,5908 trilhões de wons em efeitos de valor agregado e a criação de 24.725 empregos.



Missa Solene de Início

Após a cerimônia, foi celebrada uma Missa presidida pelo arcebispo Peter Soon-taick Chung e concelebrada pelo cardeal Andrew Soo-jung Yeom, pelos bispos Job Yo-bi Koo, Paul Kyung-sang Lee (coordenador geral do Comitê Organizador Local da JMJ Seul 2027) e Titus Sang-Bum Seo, bispo do Ordinariato Militar da Coreia.



Em sua homilia, o arcebispo Chung afirmou ter "uma profunda aspiração de que a Igreja ofereça uma plataforma para os jovens do nosso tempo — um palco onde eles possam emergir como protagonistas de suas próprias narrativas. Estou confiante de que este palco servirá como uma oportunidade e um espaço de esperança para todos vocês. Juntos, desejo cultivar esta esperança compartilhada por meio da JMJ. Acredito que a JMJ representa uma oportunidade inestimável para jovens de todo o mundo, incluindo nossos jovens coreanos, de refletirem e se envolverem com essas tarefas desafiadoras. É imperativo que unamos nossos corações, rezemos juntos e discernamos a orientação do Espírito Santo enquanto nos preparamos sinceramente para esta jornada.”

O Papa e os jovens

A Oração Universal foi conduzida em vários idiomas por jovens de diferentes países, simbolizando a unidade global abraçada pela JMJ. A Missa concluiu com agradecimentos do núncio apostólico na Coreia e do o secretário do Dicastério para Leigos, Família e Vida.

O arcebispo Giovanni Gaspari destacou a profunda conexão entre o Papa e os jovens, afirmando que “os jovens inspiram esperança e simpatia no coração do Papa. Isso atinge a grande simpatia e paixão com que ele fala sobre os jovens e para os jovens. O Papa olha para vocês, os jovens da Coreia, com grande confiança e afeição. Ele reconhece a contribuição essencial que vocês podem dar à Jornada Mundial da Juventude Seul 2027 e os acompanha com suas orações.”

Já o Dr. Gleison De Paula Souza, expressou gratidão e otimismo afirmando que “o Papa Francisco escolheu Seul como a cidade-sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, ciente da rica história e cultura da Coreia. É uma cidade que incorpora o espírito de inovação e esperança, valores que são intrínsecos à nossa missão. A todos os jovens presentes e aqueles que não puderam se juntar a nós, desejo fervorosamente que esta jornada seja de descoberta, crescimento e alegria para vocês. Que vocês retornem para suas casas inspirados e motivados para efetuar mudanças em suas comunidades e no mundo em geral. Como o tema de hoje proclama, ‘A esperança se acende em Seul!’ Que nossos corações também sejam acesos em antecipação a esta experiência maravilhosamente imaginada que nos levará a 2027.”



Próximos eventos

Em antecipação à JMJ Seul 2027, o lema do evento será revelado em setembro. Além disso, os símbolos da JMJ serão cerimoniosamente entregues a Seul em novembro, marcando outro marco significativo nesta jornada inspiradora.