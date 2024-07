Comunidade de Taizé: à luz da fé ortodoxa

De 4 a 11 de agosto a Comunidade Ecumênica de Taizé na França, organiza uma série de encontros com jovens cristãos e ortodoxos por ocasião da “Semana de partilhas e testemunhos da fé ortodoxa” com orações comunitárias, introduções bíblicas seguidas pelos tempos de partilha em pequenos grupos e os serviços

Charles de Pechpeyrou - Osservatore Romano

“Pela tua luz vemos a luz": do Salmo 36, 10 é o tema da terceira ‘Semana de partilhas e testemunhos da fé ortodoxa’ organizada pela comunidade ecumênica de Taizé, na França, de 4 a 11 de agosto. Como todos os anos, essa semana será marcada por momentos de oração, tempos de partilha da fé e testemunhos.

Celebrações litúrgicas Ortodoxas

No programa três celebrações litúrgicas ortodoxas: uma vigília de oração na noite de segunda-feira, 5 de agosto, seguida pela Divina Liturgia na terça-feira, 6 de agosto, a Festa da Transfiguração do Senhor, na igreja da aldeia de Taizé, enquanto na sexta-feira, 9 de agosto, o Metropolita Dimitrios (Ploumis) de Paris, do Patriarcado Ecumênico, celebrará a Divina Liturgia na Igreja da Reconciliação.



Partilha da fé ortodoxa



No que se refere ao espaço de compartilhamento da fé ortodoxa estão programados quatro encontros nos dias 6, 7, 9 e 10 de agosto sobre vários tópicos, como “Encontrar seu lugar em uma paróquia” ou “Diálogo ecumênico e inter-religioso do ponto de vista ortodoxo”, em função das questões e interesses. O tema do testemunho da fé também será abordado em vários workshops abertos a todos e animados por cristãos ortodoxos.



No dia 6 de agosto, o tema será “Transfigurar a morte: A Transfiguração de Jesus no Evangelho segundo São Marcos em diálogo com o ícone ortodoxo da Transfiguração”, enquanto no dia 7 de agosto será “Participar na vida de Deus. A Transfiguração de Jesus e a nossa própria participação na vida de Deus, segundo a experiência e o ensinamento de São Gregório Palamas (século XIV)”.



Em 9 de agosto, os participantes da “Semana de partilhas e testemunhos da fé ortodoxa” refletirão sobre “A transfiguração da nossa vida. A liturgia eucarística como uma experiência do Reino de Deus”, com o Arcipreste Serge Sollogoub, do Patriarcado Ecumênico. No sábado, dia 10, haverá uma tentativa de encontrar “Uma nova forma de ser Igreja que transforma as nossas vidas” com jovens ucranianos presentes em Taizé ou ligados por videoconferência. “Criados à imagem de Deus: amar e ser amados” é o tema do último debate, no domingo, 11 de agosto.

Diálogo com jovens muçulmanos

Essa semana especial dedicada à descoberta da ortodoxia é o segundo evento de verão que a comunidade ecumênica de Taizé dedica ao diálogo entre jovens de diferentes religiões. Com efeito, de 7 a 12 de julho foi realizado o sétimo encontro de amizade entre jovens cristãos e muçulmanos. O tema do evento, que envolveu jovens de diferentes países europeus e de outros continentes, foi “Caminhar juntos”. Todas as manhãs foram marcadas por encontros com diálogos baseados em um trecho do Alcorão apresentado por um imame e sobre um texto da Bíblia comentado por um irmão de Taizé.