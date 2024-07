Chile. Jornada Nacional da Juventude: encontro da identidade católica aberto a todos

Aprovada pela assembleia plenária dos bispos no início de 2023 e anunciada oficialmente em setembro do mesmo ano, a JNJ será realizada de 21 a 26 de janeiro de 2025, na Arquidiocese de La Serena, vinculando o evento ao Jubileu convocado pelo Papa Francisco para 2025. O site apresenta a JNJ como “um encontro da identidade católica, aberto a todos, uma peregrinação, um festival da juventude e um momento relevante de evangelização para os jovens”

Milhares de jovens de todo o país se encontrarão acompanhados de seus pastores, assistentes e animadores que atuam nos diversos ambientes da pastoral juvenil, por ocasião da Jornada Nacional da Juventude (JNJ).

Aprovada pela assembleia plenária dos bispos no início de 2023 e anunciada oficialmente em setembro do mesmo ano, a JNJ será realizada de 21 a 26 de janeiro de 2025, na Arquidiocese de La Serena, vinculando o evento ao Jubileu convocado pelo Papa Francisco para 2025. Faltando seis meses para o evento, a Comissão encarregada de organizar o JNJ se reuniu no local, 500 quilômetros ao norte da capital, para avaliar os preparativos.

Jovens por uma sociedade mais justa e solidária

O site apresenta a JNJ como “um encontro da identidade católica, aberto a todos, uma peregrinação, um festival da juventude e um momento relevante de evangelização para os jovens”.

“Também quer ser um convite para que essa geração de jovens se engaje na construção de uma sociedade mais justa e solidária, encontrando os rostos sofridos da diocese, para incentivá-los a transformar essa realidade”.

Uma valiosa oportunidade de encontro

Sob o lema “Jovens peregrinos da esperança”, as atividades culturais e artísticas abertas à cidade serão realizadas em ambientes especialmente habilitados. Estão planejadas celebrações litúrgicas de abertura, vigílias de oração e celebrações eucarísticas.

O contato com famílias, instituições e comunidades paroquiais que acolherão os jovens peregrinos também é considerado muito importante, como uma valiosa oportunidade de encontro.

(com Fides)