Cardeal Tempesta: Círio de Nazaré na Arquidiocese do Rio de Janeiro

De 18 a 21 de julho de 2024, a Arquidiocese do Rio de Janeiro recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, promovendo o Círio de Nazaré com o tema "Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus". O evento, descrito pelo Cardeal Orani João Tempesta, destacou-se pela mobilização dos fiéis e pela realização de diversas missas e visitas em vários locais da cidade.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Entre os dias 18 a 21 de julho de 2024, recebemos uma visita muito importante em nossa arquidiocese, que é a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Aconteceu em nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro o Círio de Nazaré, muito conhecido em Belém do Pará e que acontece no mês de outubro. Em nossa arquidiocese, o Círio não tem a mesma proporção do que em Belém do Pará, mas quer mobilizar cada fiel a ir ao encontro da Mãe de Jesus. É ocasião de uma missão popular ao iniciar o segundo semestre.

Onde a Mãe de Jesus aparece, Ela traz consigo o seu Filho Jesus, Ela traz a paz que vem de Deus e o desejo de que todos os fiéis acorram a Ela e ao seu Filho. Ela traz consigo os desejos de Deus para que Humanidade retome o bom caminho e se converta. Ela faz do mesmo modo que nas Bodas de Caná da Galileia, pedindo que “façamos tudo aquilo que Jesus disser”.

Quando Nossa Senhora vem, Ela traz a paz, e onde está o conflito ou a guerra reina a paz e a concórdia. É uma graça muito grande receber a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em nossa arquidiocese. Foram belas e comovidas peregrinações nestes dias que ora encerramos.

O Círio de Nazaré é uma forma de todos nós expressarmos a nossa fé, em Deus por intercessão de Nossa Senhora. Foi o momento para evangelizar as ruas do bairro, os morros de nossa cidade e comunidades. O Círio é missionário, pois vamos ao encontro das pessoas com Nossa Senhora e onde a Mãe está, também está o Filho. A missão é justamente ir ao encontro do outro e com isso muitos corações são tocados.

Ao longo dos dias do Círio de Nazaré, muitas pessoas são tocadas e se emocionam ao ver a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Nesses dias em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficou em nossa arquidiocese, pedimos paz e proteção para nossa cidade, nossa família, peçamos saúde e emprego.

O tema do Círio de Nazaré deste ano de 2024 é: “Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus”. Estamos no Ano Santo da Oração, preparando-nos para o ano jubilar da esperança no próximo ano. O tema deste ano, portanto, tem tudo a ver com aquilo que estamos celebrando. Somos convidados a caminhar na “escola de Maria” e aprender com Ela a rezar a Deus de maneira correta. Devemos rezar e não desanimar, mas perseverar até a graça acontecer. Dirijamos o nosso pedido a Mãe, que o Filho atende.

A programação teve início na quinta-feira, dia 18 de julho, com a missa no 3º Comar (comando da Aeronáutica), junto ao Aeroporto de Santos Dumont, no Centro. Às 11h, a imagem visitou o Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca. Às 14h, a Capela Nossa Senhora de Nazaré, no Cacuia, na Ilha do Governador. Às 17h30, a imagem visitou a Capela Nossa Senhora de Nazaré, no Camorim. Por fim, às 20h, a imagem visitou pela primeira vez a Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Vila Paciência.

Na sexta-feira, dia 19 de julho, às 10h30, a imagem visitou o Educandário Nossa Senhora de Nazaré, no Catumbi. Às 11h30, aconteceu comovente visita ao Hospital do Câncer II (Inca), em Santo Cristo. Às 13h, a imagem esteve na Catedral de São Sebastião, no Centro, para um tempo de oração com o povo. Às 15h30, a imagem foi de barca para a Ilha de Paquetá. Às 17h, missa na Paróquia Bom Jesus do Monte, em Paquetá, retornando na barca das 19h30.

No sábado, dia 20 de julho, a programação começou logo cedo com a reza do Santo Terço na Basílica Santuário de São Sebastião, na Tijuca. Às 9h, aconteceu a missa “O Rio Celebra”, com transmissão pela RedeVida, no Santuário São Sebastião, na Tijuca. Às 10h30, a imagem visitou a Paróquia São Paulo Apóstolo, em Copacabana. Às 11h30, a imagem visitou o Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão. Às 14h, aconteceu a visita à Paróquia Jesus de Nazaré, na Maré. Às 15h30, aconteceu um momento muito importante e marcante para todos os fiéis, que é o MiniCírio, à semelhança daquilo que acontece em Belém do Pará. A concentração foi no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, e houve missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandeses, em Acari. Para concluir o sábado, tivemos outro momento marcante: a missa seguida de uma vigília que aconteceu, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta.

No último dia de visita da imagem peregrina, no domingo, dia 21 de julho, às 8h, aconteceu missa da TV Brasil, na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no bairro da Glória. Às 9h30, missa campal na Paróquia São Tiago, em Inhaúma. Por fim, às 11h, foi realizada missa na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Botafogo. Após esta atividade, encerrou-se o Círio 2024 na Arquidiocese do Rio de Janeiro com a imagem voltando ao aeroporto.

Agradeçamos a oportunidade do Círio de Nazaré em nossa arquidiocese neste ano. Com certeza, muitas graças foram e serão alcançadas, pois quem pede a Mãe o Filho atende.

Que Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Jesus, proteja todas as pessoas que vivem ou estejam de passagem em nossa cidade do Rio de Janeiro, e que a bênção da Mãe chegue a todo o Brasil.