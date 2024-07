Araguaína: Hospital Dom Orione Celebra 48 Anos de Promoção da Vida

Os quase 2.000 colaboradores do Hospital Dom Orione são a força motriz que garante o funcionamento eficiente e humanizado da instituição.

Em 2024, o Hospital Dom Orione (HDO) completa 48 anos de dedicação ininterrupta à promoção da vida, marcando o segundo ano do tríduo preparatório para seu jubileu de ouro, que será celebrado em 2026. Este ano, a instituição destaca a importância de sua vocação em promover a vida, um compromisso que se manifesta através do trabalho incansável de quase 2.000 colaboradores.

47 Anos de História: memória dos Pioneiros

A celebração dos 47 anos do Hospital Dom Orione em 2023 deu início ao tríduo com o tema “47 Anos de Missão”, uma reflexão sobre a trajetória da instituição e a memória dos pioneiros que, com visão e coragem, estabeleceram os alicerces para o hospital que hoje se destaca como referência em saúde. Neste primeiro ano do tríduo, a ênfase foi em honrar aqueles que, com espírito de serviço e dedicação, pavimentaram o caminho para o sucesso atual.

48 Anos de Promoção da Vida

Com o tema “48 Anos de Promoção da Vida”, o segundo ano do tríduo reafirma o compromisso do Hospital Dom Orione com a vida em todas as suas dimensões. Este tema não poderia ser mais apropriado para uma instituição cuja essência é cuidar, curar e acolher. A celebração destaca que a promoção da vida é uma responsabilidade compartilhada por todos os colaboradores, dos médicos e enfermeiros aos administrativos e serviços gerais.

Colaboradores: a alma da Instituição

Os quase 2.000 colaboradores do Hospital Dom Orione são a força motriz que garante o funcionamento eficiente e humanizado da instituição. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e muitos outros profissionais trabalham em sintonia para assegurar que cada paciente receba o melhor cuidado possível. Esses profissionais, com suas habilidades e dedicação, são os verdadeiros protagonistas na promoção da vida.

Interligações na promoção da vida

O funcionamento de um hospital é uma complexa teia de ações interligadas que, juntas, promovem a vida. Desde o acolhimento na recepção até o atendimento médico, passando pela limpeza e manutenção dos ambientes, cada detalhe é essencial para garantir um ambiente seguro e propício à recuperação dos pacientes.

Atendimento humanizado

No Hospital Dom Orione, a humanização do atendimento é uma prioridade. A equipe de saúde é treinada para tratar cada paciente com empatia e respeito, entendendo que o cuidado vai além do tratamento médico. Programas de apoio psicológico e social são oferecidos para pacientes e seus familiares, assegurando um suporte integral durante o processo de recuperação.

Inovação e tecnologia

A promoção da vida também passa pelo investimento constante em tecnologia e inovação. O Hospital Dom Orione conta com equipamentos modernos e técnicas avançadas que permitem diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. A atualização constante dos profissionais de saúde, através de cursos e treinamentos, assegura que estejam sempre preparados para oferecer o melhor atendimento.

Ação social

O compromisso com a vida no Hospital Dom Orione não se limita aos muros do hospital. A instituição realiza diversas ações sociais voltadas para a comunidade, como mutirões de saúde e programas educativos. Essas iniciativas reforçam o papel do HDO como agente de transformação social, promovendo a saúde e o bem-estar de toda a população.

Família carismática orionita: promotora do bem

A presença da família carismática orionita no Hospital Dom Orione é um testemunho vivo do legado de São Luís Orione, cujo desejo era promover o bem sempre e a todos. A Pastoral da Saúde juntamente os membros da família carismática orionita desempenham um papel crucial na promoção da vida, oferecendo apoio espiritual e material tanto para pacientes quanto para colaboradores. Sua presença constante é um lembrete do compromisso com a caridade e o cuidado ao próximo.

Caminho para o Jubileu de Ouro

À medida que o Hospital Dom Orione avança em direção ao seu jubileu de ouro, o tríduo preparatório é uma oportunidade para refletir sobre o passado, celebrar o presente e planejar o futuro. Cada ano do tríduo é uma etapa de preparação que culminará na grande celebração dos 50 anos de história em 2026.

Em 2024, ao celebrar 48 anos de promoção da vida, o HDO reafirma seu compromisso com a missão de cuidar, curar e acolher, honrando seu legado e olhando com esperança para o futuro. Cada colaborador, cada ação e cada esforço conjunto continuam a tecer a história de uma instituição que, há quase meio século, dedica-se a promover a vida em sua plenitude.

Fonte: Padre Bruno Rodrigues, religioso e sacerdote orionita, atualmente ocupando o cargo de Diretor Presidente do Hospital Dom Orione na cidade de Araguaína, Tocantins.