O dom do pão (Copyright: Stefano Buttafoco Arti Fotografiche)

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Daqui do meu lugar"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Esse é verdadeiramente o profeta”…

Vatican News Quanta falta tem de pão. Pão para essa humanidade faminta. O pão da solidariedade. O pão da fraternidade. O Pão da justiça. Senhor dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Hoje o Evangelho é para que possamos pensar no modo como agimos e no modo como nos transformamos em pão que parte e se reparte. Em meio a tantas multidões famintas nos tantos continentes, mas também no nosso país. Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo, é assim que todos diziam pelos sinais de Jesus…

A CANÇÃO "DAQUI DO MEU LUGAR", Autor: Padre Zezinho, SCJ