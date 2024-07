37ª edição do Retiro estadual de Seminaristas - RENASEM SP

O Renasem é promovido pelo Ministério para Seminaristas da RCC-SP e tem como objetivo acolher os vocacionados oriundos dos Grupos de Oração ou das outras expressões carismáticas para dias de oração, fraternidade e festa, a partir da experiência do Batismo no Espírito Santo.

*Por Seminarista Diocesano Flávio Caian (Diocese de Marília-SP)

"Os cristãos tinham tudo em comum. Eram como um só coração e uma só alma." (cf. At 4, 32), foi o lema do retiro que aconteceu na Diocese de São José do Rio Preto - SP.



O retiro, na sua 37ª edição, ocorreu entre os dias 15 a 19 de julho de 2024. O evento é promovido pelo Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática Católica de São Paulo e tem por objetivo reunir seminaristas de várias dioceses do Estado de São Paulo, sendo aberto também para diáconos, padres e bispos. Nesta edição o tema foi "Oração, Partilha e Festa” – pilares do Renasem. O encontro foi realizado na casa de retiro Nossa Senhora Rainha da Paz na cidade de São José do Rio Preto, tendo a presença de mais de 90 seminaristas, entre os participantes padres, diáconos e bispos.

Missa de encerramento do retiro da Coordenação 37ª Edição do RENASEM SP, presidida pelo Pe. William Da Silva Lima e Pe. Flávio Ferreira Pestana. (Foto: seminarista Flávio)

O Renasem é promovido pelo Ministério para Seminaristas da RCC-SP e tem como objetivo acolher os vocacionados oriundos dos Grupos de Oração ou das outras expressões carismáticas para dias de oração, fraternidade e festa, a partir da experiência do Batismo no Espírito Santo. Além de vivenciar profundamente os direcionamentos da Igreja e as moções do Movimento Eclesial, contribuindo, assim, para o enriquecimento da vida espiritual daqueles que almejam a vida sacerdotal.

Em conversa com o Padre William da Silva Lima, da Diocese de Campo Limpo, ele relata que: “para mim, ir ao Renasem como padre recém ordenado é viver um cumprimento da promessa de Deus em minha vocação. Quantas vezes cheguei ao Renasem desanimado da vocação e lá Deus me recobrou os sonhos, as forças necessárias para continuar a caminhada. E estar no Renasem como padre é ver que todas as promessas de Deus foram cumpridas! Isso me deixa extremamente feliz e realizado.”



O retiro foi marcado por momentos de oração, partilha da Sagrada Escritura, fraternidade e reavivamento espiritual.

Maiores informações sobre o Ministério para Seminaristas e sobre o retiro Renasem podem ser consultadas através do site e redes sociais:



www.rccsp.org.br

Facebook: RenasemSP

Instagram: @renasemsp

*Seminarista Flávio Caian (Diocese de Marília-SP) - Assessor de Comunicação do Ministério para Seminaristas da RCCSP