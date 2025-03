Universidade Católica de Moçambique lança as celebrações dos 30 anos de existência

Criada em setembro de 1995 na cidade da Beira (centro de Moçambique), a Universidade Católica de Moçambique (UCM) comemora neste ano o seu trigésimo aniversário em setembro, e as celebrações foram lançadas oficialmente na passada sexta-feira, 14, durante a abertura do Ano Académico 2025, na Faculdade Ciências de Saúde.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A abertura do ano académico foi antecedida por uma missa presidida pelo Arcebispo da Beira e Magno Chanceler da UCM, Dom Claudio Dalla Zuanna, onde concelebraram os bispos membros do Conselho Universitário, nomeadamente Dom António Constantino, Bispo auxiliar da Beira, Dom Atanásio Canira, Bispo de Lichinga e Dom Osório Citora, Bispo auxiliar de Maputo, incluindo o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo, entre outros sacerdotes, com a participação da comunidade académica e convidados.

Missa de abertura do ano académico e lançamento das celebrações dos 30 anos da UCM

Em sua homilia, Dom Claudio explicou que a abertura do ano académico na UCM é antecedida por uma missa em sinal de reconhecimento que Deus é a fonte de todos os bens, um acto religioso diálogo com Deus. E prosseguiu acrescentando que “a Universidade Católica não é uma universidade para católicos, é para todos.

Dirigindo-se aos novos estudantes no final da celebração eucarística, o Reitor da UCM, Padre Filipe Sungo disse que a Universidade é um espaço de aprendizagem, de crescimento intelectual e pessoal, e que na UCM não adquirem apenas conhecimentos técnicos, mas também desenvolvem competências que os acompanharão ao longo da vida, nomeadamente, o pensamento crítico, responsabilidade, ética e solidariedade.

Membros da Comunidade académica da UCM e numerosos convidados participaram no lançamento das celebrações dos 30 anos de existência da UCM

Com relação aos 30 anos que a Universidade completa neste ano, o dirigente desta instituição frisou que, celebrar as três décadas, não é apenas olhar para o passado e recordar conquistas, é acima de tudo, a reafirmação do seu compromisso com o futuro.

Durante a abertura do ano académico 2025, foi proferida uma aula inaugural com o tema: “UCM – 30 anos de Ensino, Celebrando Qualidade e Inovação”, cuja oradora foi a Professora Doutora Fernanda José, docente da instituição. Na ocasião, a oradora destacou os avanços e o contributo da Universidade Católica no País durante os 30 anos.

Refira-se que no âmbito das celebrações do trigésimo aniversário da sua fundação, a Universidade Católica de Moçambique programou um conjunto de actividades que serão desenvolvidas em todo País.

