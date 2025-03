Sana Na N'hada - cineasta da Guiné-Bissau e o seu filme "Nome" que esteve em competição no FESPACO 2025

Sana Na N’hada: um dos filhos cinematográficos de Amílcar Cabral

Foi a primeira vez que participou no FESPACO (Festival Panafricano de Cinema e de Televisão de Ouagadougou) e para ele foi uma grande satisfação ter o seu filme “Nome” selecionado para as Longas metragens em competição. Formou-se em cinema graças a Amílcar Cabral, do qual fala com emoção, e sobre o qual está a preparar, juntamente com Flora Gomes e Souleymane Biai, um filme homenagem.

Dulce Araújo - Vatican News O realizador cinematográfico da Guiné-Bissau, Sana Na N’hada foi um dos vários cineastas da África de língua oficial portuguesa que tomaram parte na recente edição do FESPACO, realizada de 22 de fevereiro a 1 de março. Para além dele, estiveram também a cabo-verdiana, Denise Fernandes, com a LM Hanami, em concurso, bem como Welket Bungué (Guiné-Bissau) e Inadelso Cossa (Moçambique), respetivamente com os documentários “Latitude Fénix” e “As Noites Ainda Cheiram a Pólvora”. Isto sem falar dos filmes restaurados da Guiné-Bissau, “Mortu Nega”, de Flora Gomes e “O Regresso de Amílcar Cabral” do próprio Sana Na N’Nada, e ainda de “Pirinha” da cineasta e produtora cabo-verdiana, Natasha Craveiro. O importante é participar Para Sana que participava pela primeira vez no FESPACO, tratou-se duma experiência edificante. Mesmo que não tenha havido prémios, “participar em competição é muito positivo” pois, diz, o “importante é a nossa presença e que se fale dos nossos problemas.” Tanto em relação ao filme “Nome” como ao documentário “O Regresso de Amílcar Cabral”, Sana refere apreciações positivas do público e atenção da imprensa. Este documentário fala da transladação, em 1976, dos restos mortais de Amílcar Cabral de Konacri (onde foi assassinado a 20 de janeiro de 1973) para Bissau. O elenco das pessoas ligadas ao fime "Nome" Um filme em homenagem a Cabral Mas sobre Cabral, a quem Sana considera dever a sua formação em cinema, ele, Flora Gomes e Souleymane Biai que, como ele, tiveram essa sorte, estão a preparar um filme (já em fase de montagem) para homenagear esse grande líder que muito investiu na formação dos jovens com vista no futuro dos países, para cuja libertação deu a vida. Aqui fica a entrevista em que o realizador de "Nome" tece também considerações sobre esta edição do FESPACO em si, sobre as premiações, e fala também da iniciativa de Aboubacar Sanogo, professor de cinema no Canadá, de restaurar os filmes "Mortu Nega" de Flora Gomes e "O Regresso de Cabral". Oiça a entrevista com Sana Na N'hada Fotos: cortesia de Sana Na N'hada. Na segunda foto relativa ao elenco do film, estão (da esquerda para a direita) o músico Remna Schwarz, o director de fotografia, João Ribeiro, a atriz, Binete Undong, o realizador Sana Na N'hada e o produtor Luís Correia. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui