Missionários de África realizam conferência para promover a proteção de menores

O Padre Lowrent Kamwanza, M.Afr., falou ao Vatican News sobre uma recente conferência na capital burundiana, Bujumbura, para confiar a toda a Igreja a missão de salvaguardar menores e pessoas vulneráveis.

Por John Baptist Tumusiime

O coordenador do departamento da Integridade no Ministério da Sociedade dos Missionários de África, Padre Lowrent Kamwaza, organizou recentemente uma conferência de duas semanas na capital do Burundi, Bujumbura, para os confrades em serviço na Província da África Central.

Os 14 participantes receberam formação sobre como se relacionar de forma segura e respeitosa com o povo de Deus, especialmente com menores e pessoas vulneráveis.

Vários especialistas em áreas afins apresentaram-se no seminário realizado de 15 a 26 de fevereiro.

Abaixo segue uma transcrição da entrevista do Vatican News com o Pe. Kamwanza.

Quais foram os principais objetivos desta conferência sobre a proteção para os Missionários de África em serviço na África Central?

A nossa recente conferência sobre a proteção na capital do Burundi, Bujumbura, foi uma iniciativa do Conselho Geral da Sociedade dos Missionários de África, os Padres Brancos. Como Coordenador da Proteção, desempenho funções sob o seu mandato e é crucial realçar isto desde o início.

O Conselho Geral está totalmente empenhado em criar ambientes seguros para todos na Igreja, especialmente para os menores e pessoas em situação de vulnerabilidade. A nossa conferência sobre a proteção centrou-se em três objetivos principais: pretendíamos atualizar-nos mutuamente sobre o progresso alcançado na proteção e trocar experiências como delegados da proteção da Província da África Central dos Missionários de África, que inclui o Burundi, a República Democrática do Congo e o Ruanda.

O segundo objetivo era a formação permanente. A proteção é um campo em evolução, com contínuos desenvolvimentos na Igreja. Por conseguinte, a aprendizagem contínua é essencial para adquirir novas capacidades e competências na abordagem das questões de salvaguarda à medida que estas surgem nas áreas de missão.

O terceiro objetivo foi desenvolver uma Política de Proteção e Atualização do Código de Conduta. Os Missionários de África trabalham em mais de 25 países africanos, organizados em oito províncias e secções. Cada Província é obrigada a desenvolver uma política de proteção adaptada ao seu contexto específico.

Para a Província da África Central (PAC), este foi um momento crucial para cumprir esta obrigação. Chegou a altura de esta Província fazer o seu trabalho de casa, e foi feito – cumprimos esta tarefa com sucesso.

No ano passado (2024) organizastes uma conferência semelhante na capital do Ruanda, Kigali. Que importância têm estas conferências para os Missionários de África?

Somos uma Congregação missionária que trabalha em colaboração com a Igreja universal, guiada pelo espírito sinodal. Respondemos ao apelo do Papa Francisco, que, na sua Carta Apostólica ao Povo de Deus de 2018, exortou todos os baptizados, ordenados e leigos, a comprometerem-se na criação de ambientes seguros dentro da Igreja.

Este apelo é uma resposta ousada às diversas formas de abusos que têm sido cometidos contra menores e pessoas vulneráveis. Esta missão alinha bem com o ministério do próprio Jesus Cristo, no qual Ele deu prioridade aos pequenos, aos pobres e aos mais vulneráveis. Os Evangelhos destacam claramente que estiveram no centro da missão do Seu Pai.

Estes seminários de formação são altamente significativos para nós, enquanto Congregação, porque demonstram o nosso compromisso inabalável com a proteção. É essencial educar e dotar os nossos membros dos conhecimentos e competências necessários, pois estão em constante contacto com o povo de Deus na sua missão.

Devem compreender como exercer responsavelmente a sua autoridade e poderes pastorais e interagir com os outros de uma forma que seja segura e saudável. Uma mente informada é uma mente iluminada e, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Formamos para prevenir o abuso antes que aconteça.

No que diz respeito à conferência em Bujumbura, atingiram os objetivos?

O resultado da sessão superou as nossas expectativas. Alcançámos plenamente os nossos três objetivos. A versão final da política de salvaguarda da Província foi concluída e será apresentada em breve ao Padre Arsene Kapya, Superior Provincial da Província da África Central, para a sua revisão, alterações e aprovação.

Seminário sobre a Proteção de Menores organizada pelos Missionários de África

Por último, existe outra iniciativa da sua parte enquanto Coordenador para a Integridade no Ministério?

Como Congregação, continuamos empenhados nesta missão e continuaremos a colaborar com outras pessoas, em resposta ao apelo do Papa Francisco e da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores. O nosso próximo passo é garantir que esta política seja eficazmente implementada e comunicada a todas as partes interessadas nas nossas áreas de missão, para que cumpra o propósito pretendido.

Olhando para o futuro, em junho de 2025, iremos realizar uma iniciativa semelhante em Lusaka, na Zâmbia, para missionários e colaboradores pastorais da Província da África Austral (PAA), que inclui a Zâmbia, o Malawi, Moçambique e a República da África do Sul. Encorajo os nossos missionários a iniciarem os preparativos para este seminário de formação intensiva. Estamos gratos aos nossos parceiros pelo seu apoio e orações.

Gostaria de concluir com esta mensagem: salvaguardar é a missão de toda a Igreja, uma responsabilidade confiada a cada batizado por Jesus Cristo para proteger os mais pequenos e os mais vulneráveis​​da sociedade. É aqui que a doutrina social da Igreja sobre a opção preferencial pelos pobres e vulneráveis ​​encontra a sua expressão mais profunda.

Como Congregação, celebramos também o ano jubilar do nosso fundador, o Cardeal Lavigerie. Há cento e cinquenta anos, foi um pioneiro nesta missão, um verdadeiro defensor da proteção. O seu legado continua a inspirar-nos a levar sempre em frente este trabalho vital na Igreja de hoje.