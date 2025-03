Catedral de Bissau

Guiné-Bissau - Criança assassinada Igreja exige justiça

A Igreja Católica na Guiné-Bissau exorta o Estado guineense a assumir, com a devida firmeza, as suas responsabilidades, com vista a descobrir os autores do assassinato de uma criança de três anos, ocorrido na semana passada em São Domingos.

Casimiro Cajucam - Bissau A posição da Igreja Católica guineense foi expressa nesta quarta-feira, 12/03, dias depois de uma criança ter sido encontrada morta, esquartejada e sem os seus principais órgãos, supostamente vítima de uma rede de tráfico de seres humanos, segundo a Liga Guineense dos Direitos Humanos. Na nota consultada pela Rádio Vaticano, a Igreja Católica guineense destaca que o ato ocorrido no setor de São Domingos nos últimos dias deixou a todos em profunda tristeza, considerando que tal crime evidencia o baixo nível de humanidade na Guiné-Bissau. Para a Igreja Católica guineense, após esse ato terrível, é essencial que todas as pessoas e organizações que, com sinceridade, manifestaram horror e condenação ao ocorrido, se unam na busca por justiça e no combate a esses crimes. Na mesma nota, assinada pelo Administrador Diocesano da Diocese de Bafatá, padre Lúcio Brentegani, e pelo Vigário Geral da Diocese de Bissau, padre Davide Sciocco, a Igreja realça o valor da vida acima de qualquer outro plano ou desejo, afirmando que a vida é um dom de Deus e somente a Ele pertence. A Igreja Católica da Guiné-Bissau renova o seu compromisso de servir à vida e de unir-se a todas as forças vivas da sociedade num esforço educativo, para que as crianças sejam amadas, respeitadas e dignificadas, permitindo-lhes ser verdadeiramente as flores e os frutos da terra e do futuro. Oiça Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui