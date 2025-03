Dom Januário Nhangumbe celebra os 50 anos do seu Episcopado

Celebração Eucarística do Jubileu de Ouro de Dom Januario Machaze

O Bispo Emérito de Pemba, Dom Januário Machaze Nhangumbe, celebrou no domingo, 9 de Março, o Jubileu de Ouro da sua Sagração Episcopal, uma cerimónia que decorreu na Sé Catedral de Maputo.

Rogério Maduca - Beira

A celebração eucarística foi presidida por Dom João Carlos, Arcebispo de Maputo e Vice-Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), concelebraram o Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, os bispos auxiliares de Maputo, Dom Osório Citora Afonso e Dom Tonito Xavier, entre outros bispos e sacerdotes.

Durante a homilia, Dom Osório Afonso, explicou que naquela cerimónia celebrava-se o Jubileu na sua tríplice realidade humana e no contexto de Moçambique, nomeadamente, o nascimento de Jesus Cristo, o dom do ministério episcopal e a independência do país, por isso é um momento de acção de graças.

Catedral de Maputo, repleta de fiéis para a celebração do Jubileu de Ouro de Dom Januário

Em nome da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom João Carlos Hatoa Nunes, sublinhou que a celebração representa a continuidade de um legado que chama a renovação, e que sirva de impulso para partilhar a luz do Evangelho, um Evangelho encarnado contribuindo para construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Vale a pena ser cristão católico, vale a pena ser bispo, disse o jubilado, ao tomar da palavra, e continuou agradecendo a Deus pelo seu episcopado, aos seus pais que permitiram-lhe seguir a sua vocação, os agradecimentos foram extensivos à Santa Sé.

Na missa por ocasião dos 50 anos da ordenação episcopal de Dom Januário, também foram apresentadas as mensagens de felicitação do Papa Francisco e do Dicastério para Evangelização.

Nomeado Bispo de Pemba em Janeiro de 1975, e em Março do mesmo ano realizou a sua sagração episcopal, ocasião em que também foi ordenado Bispo o já falecido Cardeal Dom Alexandre José Maria dos Santos, Arcebispo Emérito de Maputo. Dom Januário Machaze Nhangumbe, foi o segundo Bispo da Diocese de Pemba, entre os anos 1975 – 1993.

Refira-se que ainda no âmbito das celebrações dos 50 anos do episcopado de Dom Januário, foi lançada em Maputo o livro “RECORDAR É VIVER”, um livro de memórias do Bispo Emérito de Pemba.

Dom Januário autografando o livro

