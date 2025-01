Manifestações em favor da vida dos zimbabweanos (ANSA)

Pena de morte abolida no Zimbabwe: “Deixar a Deus a decisão sobre a vida humana”

O país torna-se a 30ª nação africana a pôr fim à pena capital. O Padre Tryvis Moyo, Secretário-Geral da Conferência dos Bispos Católicos do Zimbabwe (ZCBC), argumenta que uma mudança na “compreensão do conceito de justiça” no país contribuiu para esta decisão.

Por Kielce Gussie, para o Vatican News Em julho de 2005, um homem foi executado no Zimbabwe. Condenado por assassínio, foi enforcado pelo seu crime. Pouco menos de 20 anos depois, este homem será para sempre a última pessoa a ser executada no país. Em 31 de dezembro de 2024, o Presidente Emmerson Mnangagwa assinou a Lei da Abolição da Pena de Morte - tornando o Zimbabwe a 30.ª nação africana a pôr termo à pena capital por tempo indeterminado. Um longo caminho para a abolição Desde que o Zimbabwe se tornou independente da Grã-Bretanha, em 1980, foram executadas pelo menos 79 pessoas. Mas antes desta nova lei, o país esteve duas décadas sem execuções pelo Estado e o Secretário-Geral da Conferência dos Bispos Católicos do Zimbabwe, o Padre Tryvis Moyo, argumentou que isso se deveu a uma mudança social. Houve uma “mudança em termos de compreensão do conceito de justiça”, explicou. Durante este período, pelo menos 15 países africanos, incluindo o Ruanda, a Serra Leoa e a Zâmbia, aboliram a pena de morte. Pouco a pouco, o Zimbabwe foi-se juntando aos seus vizinhos. Limitou a aplicação da pena de morte. Por exemplo, em 2013, a nova Constituição do país proibiu a pena capital para mulheres e pessoas com menos de 21 e mais de 70 anos. No entanto, só quando uma série de factores se conjugaram é que o país se tornou oficialmente abolicionista. Mudança de perspectiva O Padre Moyo explicou que alguns dos factores podem ter incluído o facto de o Zimbabwe ser signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma mudança de governo. Em 2017, o então presidente, Robert Mugabe, foi deposto e Emmerson Mnangagwa - um homem que tinha sido condenado à morte durante a guerra de independência na década de 1960 - assumiu o poder. O Secretário-Geral da Conferência Episcopal sublinhou que “as pessoas no país estão a apreciar melhor a sacralidade da vida humana e os sistemas de justiça”. Num país onde 85% da população é cristã, o Padre Moyo descreveu uma consciência crescente de que existem muitas outras formas de punição para além da pena de morte, onde a “sacralidade da vida tem de ser preservada”. Liderar pelo exemplo Embora o Zimbabwe não seja o primeiro país do continente africano a abolir a pena de morte, o Padre Moyo argumentou que esta decisão terá um efeito sobre as restantes nações que continuam a apoiá-la. “É justo dizer que os nossos países tendem a copiar-se uns aos outros e a aprender uns com os outros”, salientou o Secretário-Geral, ‘por isso penso que se trata de liderar pelo exemplo’. A assinatura da Lei da Abolição da Pena de Morte é uma declaração importante em matéria de direitos humanos, uma vez que se trata de um passo para preservar a vida. “Com a pena de morte, também se cometeram erros com pessoas inocentes”. A pena capital foi por vezes utilizada como uma arma contra aqueles que, numa determinada altura, pareciam “estar do lado errado da lei”. Um futuro de vida O Padre Moyo reiterou ainda que, para a maioria dos países, o maior desafio na abolição da pena de morte é a “compreensão da justiça e da forma como encaramos a instituição correcional”. Com a pena capital, não existe qualquer elemento de reabilitação, que, segundo o Secretário-Geral, “dá aos cidadãos uma segunda oportunidade”. Mas passar da pena de morte para a reabilitação requer uma maior educação em torno dos direitos humanos, da dignidade humana e da sacralidade da vida. É necessário educar as pessoas sobre estes elementos para as ajudar a “compreender que a justiça tem muitas facetas”, explicou o P. Moyo. O sistema judicial deve centrar-se na reabilitação das pessoas e, depois disso, defendeu, deixar “a Deus a decisão sobre a vida humana”. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui