São Tomé e Príncipe. Padre Vicente Coelho é o novo pároco da Sé Catedral

O Padre Vicente Sacramento de Sousa Coelho tomou posse como pároco da paróquia de Nossa Senhora das Graças da Sé Catedral, uma cerimônia presidida pelo Bispo da Diocese, Dom João de Ceita Nazaré, no domingo 5 de Janeiro de 2025.

Melba de Ceita – Rádio Jubilar, São Tomé

O Padre Vicente Sacramento de Sousa Coelho, de 32 anos de idade, trabalhou no Seminário e foi administrador da paróquia de Nossa Senhora das Graças, Sé Catedral, foi nomeado no dia 20 de novembro de 2024 e o empossamento foi no domingo 5 de janeiro de 2025.

O Pároco da Sé Catedral entrou no Seminário menor de São Paulo em São Tomé e Príncipe em setembro de 2010, prosseguiu depois os estudos filosófico e teológico em Lisboa no Seminário de São José de Capacidade, e foi ordenado sacerdote no dia 23 de julho de 2022, por Dom Manuel António, Bispo emérito da Diocese de São Tomé e Príncipe.

Ordenação sacerdotal do Padre Vicente Sacramento de Sousa Coelho, por Dom Manuel António

O Padre Vicente Coelho explicou como tem sido esta nova fase dizendo “estou a levar com naturalidade e muita humildade pedindo apoio dos irmãos e irmãs na fé que me ajudem a viver dignamente esta missão, me ajudem a conduzir este barco, porque se cada um fizer a sua parte vamos ter uma comunidade bem estruturada com cabeça tronco e membros. E o meu apelo é congregar todos os fiéis para trabalharmos em conjunto”.

O Pároco da Sé catedral sublinhou o seu principal foco garantindo que “gostaria de juntamente com os paroquianos e homens de boa fé, fazer da Sé uma verdadeira Catedral, dando continuidade ao trabalho do outro, mas melhorando muitas coisas, começando pela liturgia, as alfaias litúrgicas e ter os utensílios litúrgicos dignos de uma Sé. Também recuperar os monumentos à volta da Sé”.

Para finalizar, o responsável da Sé Catedral aproveitou a oportunidade para deixar o apelo que considera um desafio pedindo apoio às pessoas de boa fé que possam ajudar no patrocínio dos utensílios litúrgicos.