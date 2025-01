Celebração da Infância e Adolescência Missionária e Epifania do Senhor na Beira (Moçambique) (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))

Moçambique. Peregrinação e Missa marcam celebrações da Epifania na Beira

Na arquidiocese da Beira (centro de Moçambique), as celebrações do Dia da Infância Missionária e da solenidade do Epifania do Senhor tiveram lugar no último domingo, 5 de janeiro, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Sé Catedral, e foram marcadas por uma peregrinação que partiu da praça 3 de fevereiro.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique A Infância e Adolescência Missionária (IAM), na Beira, celebrou no domingo 5 de janeiro o seu dia e a Solenidade da Epifania do Senhor na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a Sé Catedral. Estas celebrações foram marcadas por uma peregrinação que partiu da praça 3 de fevereiro até a Sé Catedral onde os membros da IAM participaram de uma catequese sobre as celebrações jubilares (Ano Santo e os 100 anos da Catedral da Beira), orientada pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna. Celebrações da Infância e Adolescência Missionária e Epifania do Senhor foram marcadas poir procissão e Missa na Sé Catedral Após a catequese, seguiu-se a Missa, que também foi presidida por Dom Claudio e concelebraram o Bispo Auxiliar Dom António Constantino e vários sacerdotes. Durante a homilia, o presidente da celebração, comparou a Infância e Adolescência Missionária com a estrela que guiou os reis magos. Por isso, de acordo com o prelado estes devem "mostrar o caminho àqueles que não conhecem onde fica Jesus", pois é desta maneira que se coloca em prática o lema "Criança Evangelizando Criança". Nesta celebração também esteve o director nacional das Obras Missionárias Pontifícias (OMP) em Moçambique, Padre Jorge Pinho. Tendo em conta que a Igreja vive o Ano Santo convocado pelo Papa Francisco, o sacerdote apelou aos membros da OMP a participarem activamente neste que é o tempo de renovação espiritual. De referir que, a Infância e Adolescência Missionária da Arquidiocese da Beira é o primeiro grupo que peregrina à Sé Catedral, depois da abertura das celebrações do Ano Jubilar nesta região eclesial.