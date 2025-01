RD Congo - Mais de 2000 pessoas deslocadas abrigadas numa paróquia de Goma sem alimentos nem água

Segundo fontes da Igreja local, o maior perigo para a população de Goma são os Wazalendo errantes, que caíram nas mãos dos guerrilheiros do M23, apoiados pelo exército ruandês. Além disso, embora a situação se tenha acalmado após a partida dos cooperantes estrangeiros, a incerteza mantém-se.

Vatican News com Agência Fides

Os Wazalendo são membros de milícias pró-governamentais, também recrutados entre os bandidos, que lutaram ao lado do exército regular para se oporem ao avanço do M23. Após a tomada de Goma, enquanto a maior parte dos soldados regulares se rendia ou se entregava aos Capacetes Azuis da MONUSCO, os Wazalendo esconderam-se.

“Os Wazalendo entram nas casas das pessoas comuns em busca de comida, um problema para todos, dado o bloqueio dos abastecimentos. Se não encontram nada para saquear, ameaçam levar os filhos. E é fácil imaginar o que podem fazer às mulheres e às raparigas. O M23 e os ruandeses estão, no entanto, a tentar restabelecer a ordem. De momento, há relatos de tiroteios ocasionais perto do aeroporto”.

A situação humanitária em Goma continua difícil devido à falta de eletricidade e de água que é bombeada e filtrada do Lago Kivu. Sem eletricidade, as bombas e as estações de tratamento não funcionam. As condições mais difíceis são as das pessoas deslocadas (calcula-se que haja um milhão em Goma). Na paróquia de São Francisco Xavier, em Ndosho, um subúrbio nos arredores da cidade, há cerca de 2.000 deslocados sem água e em condições precárias; a estes há que acrescentar os cerca de 1.600 alojados na escola vizinha.

Entretanto, o avanço dos rebeldes em direção a Bukavu, a capital do Kivu Sul, continua lentamente. “O M23 está a 115 km da cidade, mas está a avançar lentamente porque ainda sofreu grandes perdas”, dizem as fontes. “Nos últimos dias, ambulâncias estão a fazer o vaivém entre Goma e o Ruanda para trazer os restos mortais dos soldados mortos nas ruas da cidade, a fim de dar às suas famílias para fazerem uma sepultura decente, caso contrário teriam acabado nas valas comuns que estão a ser escavadas. A propósito, está a começar a fazer calor em Goma e há uma necessidade urgente de enterrar os corpos que jazem nas ruas”.

“Em Bukavu, de momento, a situação mantém-se calma após a partida dos cooperantes estrangeiros, mas vive-se na incerteza”, concluem as nossas fontes. Bukavu é defendida não só pelos militares congoleses, mas também pelos militares burundianos enviados pelo governo de Bujumbura para os apoiar.

A nível político, Corneille Nangaa, o líder da Aliança do Rio Congo, a ala política do M23, deu uma conferência de imprensa ontem, 30 de janeiro, em Goma, durante a qual reiterou a sua vontade de marchar até Kinshasa para derrubar o Presidente Félix Tshisekedi. A embaixada britânica em Kinshasa publicou um comunicado em inglês e francês condenando a ocupação de Goma pelo M23 e pelo exército ruandês e ameaçando “rever o apoio do Reino Unido ao Ruanda” se as hostilidades não cessarem.