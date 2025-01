Moçambique. CIRMO solidariza-se com as vítimas do ciclone Dikeledi

Em nota divulgada esta terça-feira, 14 de janeiro, a Conferência dos Institutos Religiosos de Moçambique (CIRMO) manifestou a sua solidariedade com os afectados pelo ciclone Dikeledi, que atingiu recentemente a região norte e parte do centro de Moçambique.

Rogério Maduca – Radio Pax, Beira

No documento assinado pelo presidente do organismo, Padre José Joaquim, os religiosos dizem que "estão unidos em pensamento e oração e estendem as suas mais sinceras condolências às famílias enlutadas, solidariedade aos sobreviventes e comunhão fraterna aos agentes pastorais presentes nas zonas afectadas".

Aos consagrados que partilham o sofrimento do povo nas áreas afectadas, a CIRMO manifesta o seu reconhecimento e gratidão pela entrega incondicional e humilde presença que derrama o óleo de consolação e cura sobre os corações inconsoláveis e feridos.

No mesmo documento, os religiosos apelam às pessoas de boa vontade, sejam elas de dentro ou de fora de Moçambique, para que se solidarizem com as vítimas, com vista a mitigar os impactos deste ciclone.

Dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), indicam que o ciclone Dikeledi fez cinco (05) vítimas mortais e quatro (04) feridos na província de Nampula, destruiu parcialmente mais de 7 mil casas, incluindo 82 escolas afectadas.

