Moçambique: Irmãs Paulinas levam esperança através de programas de Rádio

Numa conversa com o Vatican News, a Irmã Maria Ngueve Massoji Segunda, uma Irmã Paulina de Angola que trabalha em Moçambique, descreve as difíceis circunstâncias em Moçambique, causadas pela instabilidade política e pelos desastres naturais.

Sheila Pires – África do Sul, para o Vatican News

Apesar dos desafios, a Irmã Maria Segunda diz que continua a sua missão através da Rádio Maria, oferecendo programas educativos e de oração, levando esperança aos moçambicanos.

De acordo com a Irmã Maria Segunda, a agitação política perturba a missão das Irmãs, incluindo o encerramento das suas livrarias — centros de evangelização — devido a preocupações com a segurança durante os protestos.

A Irmã Paulina, responsável pela pastoral da Rádio e Livraria, falou ainda sobre o impacto do recente ciclone no norte de Moçambique, que deixou muitas famílias sem casa e com extrema necessidade de bens de primeira necessidade. A Irmã Maria Segunda apela à oração e à solidariedade para apoiar as pessoas afetadas.

Em conversa com o Vatican News à margem da conferência das Irmãs Paulinas realizada no Instituto e Centro de Conferências Lumko em Benoni, África do Sul, a Irmã Maria Segunda destaca o significado especial do Ano Jubilar 2025, enfatizando o seu tema, “Peregrinos da Esperança”, e o papel da Igreja na difusão da esperança no meio das lutas globais e locais.

Irmãs Paulinas durante a conferência, no Centro de Conferências Lumko (África do Sul)

A Irmã Maria Segunda diz que, apesar das dificuldades, as celebrações do Jubileu em Moçambique, incluindo a abertura de portas santas em locais-chave como a Arquidiocese de Maputo e as paróquias locais, prosseguiram apesar da instabilidade política no país.

Como jovem religiosa de 23 anos, a Irmã Maria Segunda encoraja os jovens a abraçarem corajosamente a sua vocação, espalhando esperança e alegria aos que estão em desespero. Conclui com votos de um Ano Novo abençoado e cheio de esperança em 2025.

Oiça a entrevista com Ir. Maria N.M. Segunda, e partilhe