Moçambique - Dia Mundial da Paz: Missa na Sé Catedral da Beira

Na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Sé Catedral da Beira acolheu a celebração eucarística do Dia Mundial da Paz em que participaram fiéis de diferentes paróquias da Arquidiocese.

Rogério Maduca - Beira

A missa foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, concelebraram o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino e vários sacerdotes. Naquele que foi o primeiro dia do ano, ocasião em que muitas pessoas traçam suas prespectivas, seus desejos. Em sua homilia, o presidente da celebração explicou que, quando a sociedade constrói sua convivência sem ter em conta Deus, não pode haver frutos de paz, de fraternidade, justiça, e teve como exemplo a situação de Moçambique.

Dom Claudio Dalla Zuanna - Arcebispo da Beira

Concelebrantes

No dia 1 de janeiro, a Igreja celebrou o 58 o Dia Mundial da Paz, com o tema “Perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz”. Na continuidade da sua homilia e citando o Papa Francisco na sua mensagem por ocasião deste dia, Dom Cláudio, elencou o perdão e a paz como bases que permitem a construção da convivência. O prelado percorreu ainda a mensagem do Santo Padre e apreciou a proposta que destaca a necessidade de se perdoar a divida externa, como parte das ações a serem desenvolvidas durante o Ano Jubilar. Neste capítulo, o Arcebispo da Beira lembrou que, Moçambique tem dificuldades em pagar a divida externa, facto que compromete o desenvolvimento do país.

Antes de concluir a sua homilia, Dom Cláudio Dalla Zuanna desejou a todos, um Feliz ano 2025.

Os cânticos durante a Missa

Importa referir que, foi o Papa Paulo VI, quem criou o Dia Mundial da Paz em 1967, e a primeira celebração foi em 1968.

Oiça