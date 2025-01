Abertura do Ano Jubilar na Sé Catedral da Arquidiocese da Beira, Moçambique

Moçambique. Arquidiocese da Beira abre o Ano Jubilar e os 100 anos da Sé Catedral

Com uma peregrinação que partiu da paróquia do Sagrado Coração de Jesus até a Sé Catedral da Beira, onde os fiéis rezavam e cantavam, incluindo uma celebração eucarística momento em que foi aberta a porta Santa, a arquidiocese da Beira deu início este domingo, 29 de Dezembro, as celebrações do Ano Jubilar, no âmbito do Ano Santo 2025 convocado pelo Papa Francisco.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique Na Sé Catedral, vários sacerdotes e o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, concelebraram a missa presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna. Durante a homilia, o presidente da celebração lembrou que, as adversidades colocam à prova a esperança, criando desespero e morte da mesma. O Ano Santo é um meio pelo qual a nossa esperança não deve morrer. Peregrinação da paróquia do Sagrado Coração de Jesus à Sé Catedral da Beira Alem do Ano Santo, na celebração deste domingo deu-se início as festividades dos 100 anos da Sé Catedral da Beira. De acordo com o prelado, "há 100 anos que o povo da Beira passa pela porta da Catedral, movidos pela esperança de que Deus tem um projecto de bem para a humanidade". Fiéis participantes na abertura do Ano Jubilar e os 100 anos da Catedral da Beira Em 2025, Moçambique completa o 50º aniversário da proclamação da independência nacional, para o efeito, Dom Cláudio apelou para que este ano fosse santificado, um ano de reconciliação, libertação, sem acções que prejudiquem uns aos outros, vivendo como irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai. No final da sua homilia, Dom Cláudio, fez votos para que o Ano Santo fosse um tempo favorável para avançar na construção da justiça e da Paz, que são reflexos da presença de Deus.