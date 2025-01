Irmã Ester Lucas fala da nomeação da Irmã Brambilla a Prefeita

"A nomeação da Irmã Simona Brambila é a materialização da igualdade baptismal na Igreja" - considera a Irmã Ester Lucas, Teóloga moçambicana.

Rogério Maduca - Beira

Recentemente, o Papa Francisco nomeou a Irmã Simona Brambilla, ex-superiora geral das Missionárias da Consolata, para dirigir o Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Sendo neste caso, a primeira mulher prefeita no Vaticano.

Sobre esta nomeação, a Irmã Ester Lucas, Teóloga e membro da Congregação da Filha da Caridade de São Vicente de Paulo, diz que esta é umas das formas de materialização da igualdade batismal na Igreja, e é uma alegria para as mulheres.

A indicação da Irmã Simona, é uma das várias decisões históricas tomadas pelo Santo Padre. Para a teóloga moçambicana, o mais importante nestas reformas é que, estas tornem cada vez mais visíveis o anúncio do Evangelho.

A nova prefeita do Dicastério para Vida Consagrada, teve uma experiência missionária em Moçambique, o que de acordo com a nossa entrevistada, é uma mais-valia, pois ela tem maior e melhor compreensão dos desafios que as religiosas enfrentam no seu cotidiano.

Importa referir que, antes de ser nomeada prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, a Irmã Simona Brambilla, foi desde outubro de 2023, secretária deste mesmo Dicastério.

