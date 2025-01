Festa da Infância Missionária destaca crianças como portadoras de esperança

As Jornadas Missionárias da Santa Infância marcaram a celebração da festa da Infância Missionária com grande participação, em diversas paróquias da Guiné-Bissau. Sob o lema “A Esperança Não Engana” (Rm 5,5), o evento destacou o papel das crianças como portadoras de esperança e missionárias ativas na Igreja.

Por Casimiro Jorge Cajucam – RSM, Bissau

Em Bissau, a Peregrinação Infantil, que é o ponto alto das jornadas, teve início no Jardim da Assembleia Nacional Popular (ANP) e seguiu até a Sé Catedral, num percurso de cerca de 4 km. O tema escolhido, “Peregrinos da Esperança”, inspirou centenas de crianças de diferentes paróquias da Diocese de Bissau a participarem no dia 4 de janeiro, unindo-se em oração, cânticos e alegria.

Os temas e o lema desta jornada missionária refletem o convite do Ano Jubilar de 2025, que busca mobilizar toda a Igreja – homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes – para redescobrir a esperança e vivê-la como um compromisso missionário.

Homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes participaram no evento

Na Diocese de Bafatá, no leste e sul do país, as jornadas foram realizadas durante a celebração da Epifania do Senhor. Na Paróquia São Daniel Comboni, em Bafatá, o evento reuniu crianças da Infância Missionária, Escuteiros e Valentes, proporcionando um dia repleto de fé e comunhão.

Presenças marcantes e programação

O evento contou com a participação especial da Irmã Inês Paulo Albino, Secretária Geral da Santa Infância, e do Padre Jaime Coimbra, Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM). A jornada iniciou-se com uma caminhada simbólica, refletindo o espírito de missão, e foi coroada com uma Celebração Eucarística presidida pelo Administrador Diocesano, Padre Lúcio Brentegani, junto a outros sacerdotes concelebrantes.

A Irmã Inês Paulo Albino, em visita à Guiné-Bissau, destacou o seu contentamento com a força evangelizadora demonstrada pelas crianças.

“Foi uma alegria ver as crianças participando com entusiasmo e esperança. Que Deus as mantenha assim. Quando o povo, especialmente as crianças, caminha em peregrinação, demonstra fé e esperança no futuro, não só da Guiné-Bissau, mas do mundo”, concluiu.

O Diretor Nacional das POM, Padre Jaime Coimbra de Nascimento, aproveitou o momento para apelar aos governantes que ouçam os clamores das crianças, adolescentes e jovens por paz, reconciliação e justiça.

“Escolhemos a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau para pedir a Deus que toque os corações e mentes dos governantes, tornando-os promotores de paz, reconciliação e diálogo, sensíveis ao clamor das crianças, jovens e adolescentes por justiça e esperança na Guiné-Bissau, na África e no mundo inteiro”, afirmou.

Momento festivo de união e celebração da Infância Missionária na Guiné-Bissau

Após a Missa, o dia festivo foi enriquecido com apresentações teatrais organizadas por grupos infantis. As encenações destacaram a criatividade e o entusiasmo das crianças, promovendo uma mensagem de esperança e alegria para toda a comunidade.

Esse momento de união e celebração confirmou a força missionária das crianças e a importância de cultivar nos jovens o espírito de serviço e compromisso com a Igreja e a sociedade.

Oiça aqui a reportagem e partilhe