Filhas de São Paulo (Irmãs Paulinas), durante o encontro de preparação para o 12° Capítulo geral

Filhas de São Paulo reúnem-se na África do Sul em preparação para o 12.º Capítulo Geral

As Filhas de São Paulo, comummente conhecidas como Irmãs Paulinas, reuniram-se no Instituto Lumko e no Centro de Conferências em Benoni, na África do Sul, em preparação para o 12.º Capítulo Geral, que será realizado em Roma em setembro de 2025.

Sheila Pires – África do Sul, para o Vatican News Sob o tema "Impelidas pelo fogo do Espírito, na escuta da humanidade contemporânea, comunicamos o Evangelho da esperança", o encontro de cinco dias contou com a participação de 20 delegadas de Angola, Moçambique e África do Sul. Em conversa com o Vatican News sobre o encontro de 27 a 31 de dezembro, a Irmã Quita Ramos Mucussete, originária de Moçambique, mas a servir como missionária em Angola, partilhou ideias sobre as atividades atuais da sua Congregação. A Irmã Quita Mucussete disse ao Vatican News que a reunião faz parte de um processo de reflexão mais amplo, que se alinha com o Ano Jubilar da Igreja e enfatiza o caminhar em sinodalidade com a Igreja. Durante a reunião de 27 a 31 de dezembro, as Irmãs Paulinas refletiram sobre os últimos três anos na missão da sua delegação, prepararam o projeto de documento para o 12.º Capítulo Geral para orientar a direção futura da Congregação, e também elegeram a delegada e a substituta para representar a sua delegação no Capítulo Geral em setembro de 2025. As Filhas de São Paulo durante a reunião no no Centro de Conferências de Benoni, na África do Sul Relativamente às vocações, a Ir. Quita Mucussete referiu o seu pequeno número, especialmente em comunidades como a África do Sul, onde há apenas três Irmãs por comunidade. Apesar desses desafios, as Irmãs Paulinas permanecem comprometidas com a oração e o alcance vocacional, confiando na graça de Deus para sustentar a sua missão. À medida que 2024 se aproxima do fim, Irmã Quita Mucussete transmitiu os desejos de Ano Novo para um 2025 próspero e abençoado.