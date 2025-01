EU Católica e Ciência Viva: Impulsionando a Educacão Científica

O Administrador da Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica), Frei Moisés Semedo, esteve recentemente em Lisboa-Portugal, onde participou num encontro com a Presidente da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Rosalia Vargas, uma figura de destaque na promoção da cultura científica em Portugal.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

Durante a reunião realizada no Pavilhão do Conhecimento, Rosalia Vargas lançou o desafio à EU Católica para avaliar os dois espaços Ciência Viva nas cidades da Praia, ilha de Santiago e do Mindelo, na ilha de São Vicente, patrocinados pela Universidade de Aveiro, propondo também uma colaboração para melhorar o funcionamento desses dois centros.

Desafiou ainda a Academia a desenvolver iniciativas que juntam diversas áreas para aprofundar a cultura científica no arquipélago com a colaboração especial da Ciência Viva.

O encontro entre o Administrador da EU Católica e a Presidente da Ciência Viva, no passado dia 27 de dezembro, foi um passo significativo para a EU Católica, pensando no fortalecimento da educação científica em Cabo Verde, tendo em conta a cooperação internacional com entidades de referência, promovendo um futuro mais inovador e conectado com as práticas científicas globais, indica o site da Instituição.

O Frei Moisés Semedo aproveitou a sua estada em Portugal para participar na parte final do Fórum dos Graduados Portugueses no Estrangeiro (GraPE), um evento Organizado pelas associações do Fórum GraPE, dedicado a fortalecer as raízes do associativismo na diáspora científica portuguesa, que decorreu no Pavilhão do Conhecimento.