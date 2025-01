ETIÓPIA – Terramotos contínuos deslocam milhares de famílias

Segundo diversas fontes de informação, nas últimas semanas, foram registados numerosos sismos na Etiópia, com origem no Grande Vale do Rift e que afetaram principalmente a região de Afar e o distrito de Awash Fentale. Foram também sentidos tremores de terra em Amhara e Oromia, até à capital, Adis Abeba.

Vatican News Alguns habitantes dos distritos de Awash e Dulecha continuam hesitantes em abandonar as suas zonas. Trata-se sobretudo das comunidades de pastores, preocupados com o seu gado e os seus bens - refere uma nota do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA). “A hesitação em abandonar os locais afetados deve-se ao facto de os lugares para onde devem ir não oferecerem condições adequadas para a subsistência dos pastores. As autoridades, através do Posto de Comando de Incidentes (PCI), estão a considerar “deslocações obrigatórias em áreas de alto risco” para garantir a segurança pública. O OCHA informou que foram registados 18 sismos relacionados com o complexo vulcânico de Fentale na semana passada. Mais de 80.000 pessoas já foram evacuadas de áreas que estão a sofrer tremores contínuos, deslizamentos de terra e emissões de cinzas. O OCHA afirmou ainda que “muitos deslocados estão a viver em espaços abertos com abrigos improvisados, como tendas de lona, de plástico, ou estruturas tradicionais em forma de cúpula mal construídas, que os expõem ao calor abrasador do dia, às noites frias e aos ventos fortes, deixando-os à mercê de mau tempo”. A agência advertiu que “a falta de abrigo adequado aumenta a vulnerabilidade, especialmente de mulheres, raparigas e crianças”. “A deslocação de cerca de 400.000 cabeças de gado perturbou os meios de subsistência dos pastores, uma vez que os locais de acolhimento não dispõem de terrenos adequados para manter estes animais”, lê-se numa nota de atualização. Anteriormente, a agência da ONU tinha informado que 6.780 famílias de entre as evacuadas de Afar, onde se encontra o maior número de pessoas deslocadas, tinham recebido assistência alimentar. No entanto, 2.250 famílias continuam sem qualquer apoio. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui