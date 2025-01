Moçambique. D. Constantino apela aos fiéis a serem missionários como D. Sebastião

Os fiéis católicos na Beira (centro de Moçambique) celebraram no sábado, 25 de janeiro, o 58º aniversário de Dom Sebastião Soares de Resende, primeiro Bispo da Beira. A cerimónia foi marcada por uma visita ao cemitério Santa Isabel, onde estão sepultados, Dom Sebastião e Dom Jaime, primeiro Bispo e primeiro Arcebispo da Beira, respectivamente.

Por Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Uma Missa na Sé Catedral também marcou esta recordação do aniversário da Páscoa de Dom Sebastião Soares de Resende. Presidiu à celebração eucarística Dom António Constantino, Bispo Auxiliar da Beira, e concelebraram o Arcebispo, Dom Cláudio Dalla Zuanna, incluindo vários sacerdotes.

Naquela celebração eucarística em que a liturgia do dia tinha como figura central São Paulo, Dom Constantino também buscou como exemplo o primeiro Bispo da Beira, e apelou aos fiéis para que a exemplo destas duas figuras, sejam missionários, umas das acções concretas principalmente neste Ano Jubilar convocado pela Igreja.

Dom Sebastião Soares de Resende, primeiro Bispo da Beira

Um dos legados de Dom Sebastião Soares de Resende é a defesa da dignidade humana, por isso, segundo o Bispo auxiliar, os cristãos não podem fechar os olhos perante as injustiças.

Importa referir que, após a criação da Diocese da Beira em 1940, Dom Sebastião Soares de Resende, foi nomeado Bispo da Beira a 21 de abril de 1943 e ordenado Bispo na Sé do Porto a 15 de agosto do mesmo ano. Tomou posse em dezembro de 1943, com apenas 37 anos, descrito como defensor intransigente da Verdade, da Justiça e dos Direitos do Homem.

Oiça aqui a reportagem e partilhe