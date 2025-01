Dom Vicente Carlos Kiaziku, dá início ao Ano Jubilar na diocese de Mbanza Congo (Angola)

Dioceses angolanas já vivem com fé e alegria o Ano Jubilar da Esperança

No domingo da Sagrada Família 29/12, Dioceses de Angola deram início ao Jubileu Ordinário, o Jubileu da Esperança, um convite do Papa Francisco a toda Igreja, que em 2025 percorre esta caminhada jubilar a olhar para o perdão, reconciliação com Deus e renovação espiritual, intenções detalhadas na Bula de proclamação do Jubileu, intitulada “Spes non confundit – a esperança não decepciona” (Rm 5,5).

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola Procissões e rito de abertura das portas das Catedrais marcaram a abertura do Jubileu, que é tempo de graça, também chamado de Ano Santo, que representa um período especial de santificação para o povo de Deus que se compromete a viver o jubileu da esperança com alegria. A caminhada jubilar aberta oficialmente em Roma pelo Papa Francisco neste mês de dezembro de 2024, encerra a 28 de dezembro de 2025 em todas as dioceses e igrejas particulares e a 6 de janeiro de 2026 será fechada a Porta Santa na Basílica de São Pedro. "Neste tempo jubilar somos convidados a reflectir sobre as nossas famílias", esta foi a principal mensagem deixada pelo Bispo de Caxito, Dom Maurício Camuto, aos fiéis católicos da sua diocese. Dom Maurício Camuto, Bispo de Caxito, na abertura do Ano Jubilar Da arquidiocese do Lubango veio a mensagem de Dom Gabriel Mbilingue que manifestou preocupação com os novos modelos de família apresentados por alguns meios de comunicação social. Dom Mbilingue realçou que a família é a escola do amor e apontou a Sagrada Família de Nazaré como o único e melhor modelo a seguir. Fiéis da diocese de Benguela, na abertura do Jubileu da Esperança A Igreja Católica celebra, periodicamente, os "Jubileus" – eventos que ocorrem a cada 100, 50 ou 25 anos, e podem ser ordinários ou extraordinários. Em 2025, o Papa Francisco convida toda a Igreja a viver o Jubileu Ordinário, intitulado Jubileu da Esperança.