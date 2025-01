Diocese de Mindelo - Abertura Ano Jubilar 2025 (Nita Santos)

D. Ildo - Família de Nazaré, fonte de luz e orientação familiar

Em Cabo Verde, a abertura do Jubileu Ordinário de 2025 na Diocese de Mindelo aconteceu no domingo 29 de Dezembro. A primeira parte das celebrações teve lugar na Capela de Nossa Senhora Auxiliadora, na Escola Salesiana, na ilha de São Vicente com uma Catequese/Reflexão alusiva à explicação do Jubileu, do Ano Santo e as Indulgências plenárias, proferida pelo Padre José Mário Moreira, seguida de uma peregrinação à Pró-Catedral de Nossa Senhora da Luz, onde o Bispo de Mindelo presidiu à Eucaristia.

Radio Nova de Maria - Cabo Verde Durante a homilia, Dom Ildo Fortes defendeu que a abertura do Ano Santo é ocasião propícia para se fazer uma reflexão à volta da família com os olhos postos na Família de Nazaré. Oiça Competição, superficialidade entre outros, são alguns dos actuais desafios enumerados e que as famílias enfrentam, considera o prelado de Mindelo, mas o maior tem a ver com a unidade, disse. O Bispo de Mindelo apela à superação. Oiça Dom Ildo Fortes lamenta o peso que as famílias carregam e as dificuldades porque passam os jovens no seio das suas famílias. Oiça A Eucaristia foi concelebrada por treze sacerdotes e teve transmissão em direto na Rádio Nova de Maria e nos meios virtuais disponíveis na Diocese. Concelebrantes na Missa de abertura do Jubileu 2025 na Diocese de Mindelo Atendendo à realidade geográfica e para o bem dos fiéis das cinco (5) ilhas que compõe a Diocese, o Bispo de Mindelo decretou que as Igrejas jubilares são: A Pró-Catedral Nossa Senhora da Luz – Vigararia da ilha de São Vicente. Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Vigararia da ilha de Santo Antão. Santuário de Nossa Senhora do Sameiro de Monte Cintinha – Vigararia da ilha de São Nicolau. Igreja Matriz de Santa Isabel e Igreja de Nossa Senhora das Dores – Vigararias das ilhas do Sal e da Boavista. Participação dos fiéis na Missa de Abertura do Ano Jubilar Na Diocese de Santiago de Cabo Verde, a abertura do Ano Santo da Redenção aconteceu na tarde de Domingo e teve início em frente à residência Episcopal seguida de procissão rumo à Pró-Catedral de Nossa Senhora da Graça, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Abertura do Jubileu 2025 na Diocese de Santiago A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado que esteve rodeado pelo seu presbitério e contou com a participação activa de toda a comunidade, expressando a unidade da Igreja e a comunhão de todos os seus membros. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui