Cabo Verde - Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em formação

O Convento dos Irmãos Capuchinhos acolhe de 13 a 18 de janeiro o encontro anual de formação que decorre na ilha de São Vicente, sob o tema: “Presença e significatividade nas paróquias e fora delas”.

O tema do encontro de formação surgiu durante a Assembleia Capitular realizada, na cidade de Mindelo em abril de 2024.

Este tempo de formação será orientado pelo Frei Mário Osvaldo Fiorentino, brasileiro, que trabalha no governo central da Ordem e se ocupa do Secretariado das Missões.

A confirmação é do Custódio da Ordem em Cabo Verde, Frei Gilson Frede.

A formação, prevê sessões de manhã e de tarde, assim trabalhos de grupo e plenária.

Além dos frades residentes no país, participam no encontro o Frei Manuel Ramos, Missionário em São Tomé e Príncipe e o Frei Claudino Vieira, missionários nos dos Estados Unidos.

“Juntos é que se constroem os sonhos”, lema escolhido para o triénio 2024-2027.

Desde o dia 8 de Setembro de 2016, a Diocese de São Tomé e Príncipe passou a contar com a presença efectiva de missionários Capuchinhos da Custódia de Cabo Verde numa missão conjunta com a Província de Piemonte-Itália em resposta ao pedido do Bispo Dom Manuel António.

Nos Estados Unidos dois Frades Capuchinhos se encontram em missão, numa terra que acolhe uma expressiva comunidade Cabo-verdiana.

Os filhos de São Francisco de Assis iniciaram em 1947 a sua presença e missão em Cabo Verde, primeiramente nas ilhas do Fogo e Brava, provenientes de Turim, Itália.