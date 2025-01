Cabo Verde - Migrações: Conferência Internacional na EU Católica

A Conferência Internacional sobre Migrações, realizada na tarde de quinta-feira, 16 de janeiro, no Auditório da Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica), na ilha de Santiago, trouxe à reflexão questões cruciais sobre as migrações, em particular as de Cabo Verde.

A Conferência Internacional sobre Migrações, realizada na tarde de quinta-feira, 16 de janeiro, no Auditório da Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica), na ilha cabo-verdiana de Santiago, trouxe à reflexão questões cruciais sobre as migrações, em particular as de Cabo Verde.

Organizado pela EU Católica, em colaboração com o Projecto C500, o evento contou com apresentações de três especialistas que abordaram diferentes aspectos das migrações, promovendo uma reflexão importante sobre os desafios e as implicações deste fenómeno no contexto global, regional e local.

Os objectivos com o Professor Catedrático, Lourenço Gomes.

Oiça

Na primeira apresentação, o sociólogo cabo-verdiano César Monteiro fez uma “Análise da emigração cabo-verdiana, desde os tempos da pesca de baleias até aos dias de hoje”, enquanto que a professora universitária Gertrudes Silva Oliveira centrou a sua explanação sobre o perfil socio-demográfico dos imigrantes e nos desafios da integração, apelando para políticas públicas mais inclusivas e eficazes.

Dom Fernando García Cadiñanos ao lado do Ministro das Comunidades, Jorge Santos

O evento foi encerrado por Dom Fernando García Cadiñanos, Bispo e Presidente da Subcomissão Episcopal para Migrações e Mobilidade Humana da Conferência Episcopal da Espanha. Durante a explanação Dom Fernando sublinhou a complexidade das migrações internacionais e a urgência de se implementar políticas migratórias que respeitem a pluralidade e a dignidade humana dos imigrantes.

Oiça

O Bispo fez uma forte ligação com os ensinamentos do Papa Francisco, que frequentemente sublinha a importância de não ver as nossas vidas separadas das dos outros, mas sim como um compromisso comum pela dignidade humana de todos.

Os participantes na Conferência

O evento contou com casa cheia, transmissão ao vivo na página do Facebook da EU Católica e houve ainda momentos de participação do público com questões e comentários que elevaram ainda mais as discussões.

“Migrações - desafios e oportunidades desse fenómeno no contexto global, regional e local”, lema da Conferência.

A EU Católica segue a sua missão de Resgatar Valores e Construir o Futuro.