Cabo Verde: Educação Moral e Religiosa entra numa nova fase

O Diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde, o Padre José Eduardo Afonso, que é também Presidente da Comissão Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica de Cabo Verde (EMRC), esteve recentemente em Lisboa-Portugal, onde assinou, a 15 de janeiro, um protocolo com o Secretariado Nacional de Educação Cristã (SNEC) da Conferência Episcopal Portuguesa.

De regresso ao país, o Padre José Eduardo Afonso afirmou, em entrevista à Rádio Nova de Maria, que o acordo visa adaptar os manuais da EMRC produzidos pelo SNEC à realidade cabo-verdiana, um passo importante no processo de implementação e expansão da disciplina nas escolas públicas não superiores do país, referiu.

Este protocolo garante o responsável, será de uma mais-valia o que permitirá aos alunos trabalharem a disciplina da EMRC com conteúdos que refletem a realidade cabo-verdiana por meio de histórias, imagens, gravuras, textos e fotografias, destacou sobre o acordo que prevê, na primeira fase, a adaptação dos manuais do 1º ao 4º anos, com uma segunda fase destinada aos manuais do 7º ao 10º anos.

Além da EMRC, o Diretor da EU Católica sublinhou que a parceria com o SNEC será expandida para o campo da catequese, que também necessita de uma atualização dos manuais, tendo em conta a realidade do arquipélago.

Enquanto Presidente da Comissão Diocesana de Educação Cristã, o Padre José Eduardo Afonso fez os primeiros contatos para a possível adaptação/atualização dos Manuais de Catequese. Trabalhos preliminares estão a ser realizados junto ao Secretariado Diocesano da Catequese.

A afirmação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no sistema de ensino cabo-verdiano, a sua aceitação e adesão tem vindo a aumentar a cada ano letivo.

O número de alunos passou sucessivamente, de 1.466 em 2019/20 para 2.352 em 2020/21, 4.067 em 2021/22, 7.113 em 2022/23 e 12.005 em 2023/2024.